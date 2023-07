Threads, l'application révolutionnaire qui défie Twitter avec une croissance fulgurante

Threads enregistre une croissance record avec plus de 100 millions d'utilisateurs inscrits, éclipsant ainsi la performance de ChatGPT. En moins d'une semaine après son lancement, Threads s'est imposé comme l'application à la croissance la plus rapide de tous les temps, avec un compteur qui affiche déjà 100 millions d'utilisateurs. Pour mettre cela en perspective, il a fallu à ChatGPT deux mois pour atteindre le cap des 100 millions, une performance déjà remarquable qui avait suscité l'admiration de la communauté en ligne.



Threads a réussi cet exploit même sans être encore déployé dans les pays de l'Union européenne. Ce retard est dû à une problématique concernant la gestion des données des utilisateurs européens. Actuellement, Threads est disponible dans plus de 100 pays, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni (qui a quitté l'UE).



L'un des facteurs clés de la croissance fulgurante de Threads est son lien avec Instagram, ce qui n'est guère surprenant compte tenu de la position privilégiée de Meta. En effet, il suffit d'avoir un compte Instagram pour se connecter à Threads, et les utilisateurs peuvent même suivre les mêmes comptes. Meta a tout mis en œuvre pour faciliter l'accès à sa nouvelle application.



Le timing du lancement de Threads a également joué un rôle déterminant dans son succès. En effet, il a coïncidé avec une période tumultueuse pour Twitter, avec Elon Musk aux commandes (n'y a-t-il pas eu un changement de PDG récemment ?). Les récentes décisions prises par Twitter ont agacé de nombreux utilisateurs et ont suscité de vives réactions. La suppression de la coche bleue gratuite, la limitation du nombre de tweets consultables par jour et le passage payant de TweetDeck ont incité de nombreux utilisateurs à migrer vers Threads.



Twitter ne reste pas les bras croisés et prépare déjà sa riposte. L'application récemment lancée par Meta suscite beaucoup d'intérêt et semble bien accueillie par le grand public. Cependant, Elon Musk n'est pas de cet avis, car Threads représente un concurrent sérieux pour Twitter. La plateforme de microblogage menace déjà de poursuivre Meta en justice, l'accusant d'avoir embauché d'anciens employés et d'avoir exploité des informations confidentielles pour développer Threads. Cette affaire est à suivre de près.