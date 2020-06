USA : la mort de Georges Floyd aux mains de la police

Mort de Georges Floyd



Sur les réseaux sociaux circulent depuis plusieurs jours une vidéo montrant Georges Floyd face contre terre le cou sous le genou d'un policier blanc, ce qui lui a coûté la vie. D'après les informations, il avait quitté Texas pour démarrer une nouvelle vie à Minneapolis. Il avait 46 ans et avait travaillé comme chauffeur de camion puis après comme agent de sécurité dans un restaurant avant que le confinement ne lui fasse perdre son boulot. Mais le 25 Mai,soupçonné d'avoir pris un faux billet de 20 dollars pour payer de la cigarette, il perdit la vie après qu'un policier lui a pressé le cou avec son genou alors qu'il était couché à terre dans la rue et menottée. On pouvait l'entendre dire dans la vidéo << S'il vous plaît, s'il vous plaît, je n'arrive pas à respirer >>.