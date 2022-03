Un général américain à la retraite affirme que la Russie est en train de perdre la guerre en Ukraine

Le lieutenant-général à la retraite Keith Kellogg a fait ces commentaires lors d'une interview sur Fox News mercredi. M. Kellogg était auparavant le conseiller à la sécurité nationale du vice-président Mike Pence.



Lors de son apparition sur "Fox & Friends", M. Kellogg a comparé l'armée russe à la "Garde nationale du Vermont avec des armes nucléaires".



"Chaque jour qui passe, et nous arrivons maintenant à un jour 15, ils perdent cette guerre. Ils sont... en train de perdre dans l'espace d'information où le monde entier peut voir ce qui se passe", a-t-il déclaré. "Ils sont en train de perdre dans l'espace militaire. Ils sont battus par les Ukrainiens et le monde entier se dit 'quoi ? Nous pensions que ces gars-là faisaient vraiment 3 mètres de haut.' Ce n'est pas le cas. Ils font environ 1,50 m."



Il a ajouté que les Russes "ne sont pas très performants du tout. Tout le monde le dit. Tout le monde le voit."



Si l'évaluation de M. Kellogg peut sembler réjouissante, il n'est pas certain que son point de vue reflète fidèlement la situation en Ukraine.



Les rapports des responsables ukrainiens affirment avoir tué plus de 12 000 soldats russes, abattu ou détruit 48 avions et 80 hélicoptères russes, et capturé ou détruit 303 chars. Ils affirment également avoir éliminé deux navires de guerre russes et fait exploser des dizaines de citernes de carburant et de lance-missiles mobiles.



La Russie affirme que seuls 498 soldats ont été tués, et aurait intérêt à sous-déclarer les pertes, tout comme l'Ukraine a intérêt à exagérer ses succès militaires.



Un haut responsable de la défense américaine, cité dans un document d'information du ministère de la défense, a averti la presse qu'elle devait être "extrêmement sceptique quant à toute information diffusée par le ministère russe de la défense".



Une source des services de renseignement américains s'adressant à CNN affirme que 8 à 10 % des moyens militaires russes ont été détruits ou rendus inopérants pendant l'invasion. Ces chiffres n'ont pas été confirmés par les responsables russes.



Le lieutenant général Scott Berrier, directeur de la Defense Intelligence Agency, a déclaré à l'Associated Press que l'agence estimait avec un "faible degré de confiance" qu'entre 2 000 et 4 000 soldats russes avaient été tués.



Ce que l'on sait, c'est que les forces russes bombardent plusieurs villes ukrainiennes, dont Kharkiv, Mariupol et la capitale Kiev. Les bombardements sur la capitale ont tué plusieurs civils qui tentaient d'évacuer la ville.