Un poison mortel caché dans cet aliment “bon pour la santé”

Votre estomac et vos intestins l'absorbent facilement et une fois ingéré, ce poison peut se propager et agresser votre foie, vos reins, vos poumons, votre peau et plus encore. Ce poison mortel est difficile à détecter parce qu'il est inodore, insipide et presque incolore

Lents et insidieux, les dégâts qu'il provoque vous rendent de plus en plus malade, sans que votre médecin ne soupçonne rien.



Et malheureusement, c'est quand votre empoisonnement est bien avancé, que vous-même ou votre praticien commencez à avoir des soupçons.



Ce poison est si discret, qu'au fil des siècles, il est devenu l'arme de prédilection des rois, des reines et des romanciers : un ingrédient très prisé des familles Borgia et Medicis pour éliminer leurs adversaires, mais aussi d'Agatha Christie, qui le mettait en scène dans ses romans.



Ce poison dont je vous parle est l'Arsenic .



Ce redoutable cancérogène se trouve désormais dans notre alimentation et plus particulièrement, dans des aliments réputés « bons pour la santé »



Un rapport publié en février 2020 par la Haute Autorité de Santé révèle que les riz produits et consommés dans toutes les régions du monde concentrent des teneurs d'arsenic élevées.



Et de nombreuses études indiquent que les riz les plus pollués seraient consommés aux Etats-Unis, en Europe et particulièrement en France.



Et ce fléau concerne tous les riz, qu'ils soient haut ou bas de gamme. Si vous ne mangez jamais de riz, ne vous réjouissez pas trop vite : de nombreux produits comme les farines, les pâtes, les gâteaux, les sirops ou même la bière, contiennent des dérivés du riz.



Comment ce poison mortel a-t-il fini par se retrouver dans nos aliments ?

L’usage extensif des pesticides, des engrais, mais aussi les activités industrielles et minières, entraînent la pollution des sols et des nappes phréatiques. Il s'en dégage de l'arsenic minéral qui va imprégner les sols et être absorbé par les végétaux.



Malheureusement, les plants de riz boivent cet arsenic 20 fois plus que les autres céréales. Ce triste constat vaut aussi pour le riz que vous prenez soin d'acheter dans les enseignes biologiques !



Si vous optez pour le riz complet parce qu'il vous semble plus sain, c'est encore pire.



Une étude récente a calculé que le riz brun contenait environ 80 % d'arsenic en plus que le riz blanc. La raison en est que le poison se loge dans le son qui entoure les grains de riz brun.





Résultat : si vous consommez régulièrement du riz ou ses produits dérivés, l'arsenic va s'accumuler dans votre corps.



D'après une inquiétante étude de l'université américaine Dartmouth College, l'organisme des femmes qui ne mangent qu'une demi-tasse de riz par jour, contient 53% d'arsenic en plus que celui des femmes qui n'en consomment pas.



Et l'ingestion répétée de doses même infimes d'arsenic, altère progressivement notre santé : inflammation, problèmes respiratoires, lésions cutanées, augmentation des risques d’hypertension et de surpoids, affaiblissement des cellules immunitaires.



À la longue, ces problèmes peuvent dégénérer en diabète, en maladies cardiovasculaires, mais aussi en cancers du poumon, de la peau ou de la vessie.







Dans l'immédiat, que pouvons-nous faire ?

Tout d'abord, avant de faire cuire votre riz, veillez à le laver dans plusieurs bains de rinçage, comme les Asiatiques.



Ou alors, faites le cuire comme les pâtes, dans une grande quantité d'eau, dont vous éliminerez le surplus.



Il semble que ces méthodes éliminent jusqu'à 54 % d’arsenic dans le riz brun et 73 % dans le riz blanc, tout en conservant la majorité des nutriments.



Vous pouvez aussi décider de vous passer définitivement de riz. Sauf qu'à votre insu, de nombreux aliments en contiennent des dérivés.



La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples et sûres, capable d'éliminer en douceur l'arsenic de votre organisme.



Cela peut aussi vous débarrasser d'autres toxines et métaux lourds tout aussi dangereux.



Parce que malheureusement, l'arsenic n'est pas le seul poison caché dans nos aliments.



De nombreuses études révèlent la présence d’aluminium, de mercure, de plomb, de nickel, de cadmium, de dioxines, de PCB et autres DDT dans un grand nombre d'aliments courants.



Et ces intrus néfastes s'amassent chaque jour un peu plus dans notre corps.



Depuis des décennies, la contamination chimique de notre nourriture et de notre environnement est une réalité qui s'aggrave chaque année…



Et nous devons nous rendre à cette évidence : nous sommes TOUS exposés à ces poisons.



Les études toxicologiques montrent que la dose ne fait plus le poison : ainsi, une petite dose peut s'avérer aussi dangereuse qu’une forte dose !



Alors si vous vous sentez constamment fatigué…



Si vous souffrez d'inflammation et de douleurs articulaires…



Et que vous êtes parfois en proie à des trous de mémoire et des moments de confusion…



Ne soyez pas surpris que cette contamination sournoise et permanente pourrait bien en être la raison...



Et l'origine cachée de vos problèmes de santé chroniques.







Votre corps n'a jamais été conçu pour gérer et éliminer autant de produits chimiques et de métaux lourds

Votre foie et vos reins ont d'énormes difficultés à les décomposer.



Et lorsque votre corps est confronté à des poisons qu'il ne sait pas éliminer, il les stocke dans votre foie ou dans vos tissus graisseux.



Tôt ou tard, vos adipocytes finissent par libérer ces dangereuses toxines, que votre circulation sanguine va alors diffuser dans votre cerveau, vos poumons, votre cœur, vos yeux, votre estomac, votre foie et vos organes sexuels.



Ces toxines et métaux lourds peuvent s'amasser dans vos articulations et vos tissus, déclenchant de l’inflammation et des douleurs.



En s'accumulant dans votre cerveau, ils peuvent provoquer des pertes de mémoire, des migraines et un vieillissement prématuré.



En envahissant votre coeur, ils peuvent entraîner des problèmes de tension artérielle.



Certains polluants sont capables d'imiter vos hormones naturelles et d'interférer avec votre système endocrinien, conduisant à un excès d'oestrogènes, une baisse de libido et des dysfonctionnements sexuels.



En attaquant votre pancréas, ces polluants peuvent déséquilibrer votre glycémie et augmenter votre risque de diabète.



Et en atteignant vos yeux, ils peuvent faire baisser votre vue.



Votre estomac peut aussi en faire les frais, vous faisant subir des indigestions, des nausées ou des vomissements.



Et comme votre organisme ignore comment s'en débarrasser, il emmagasine ces substances avec le temps

L'autre problème, c'est que même présents en doses infirmes, les polluants peuvent aussi interagir dangereusement entre eux.







Ces métaux lourds et ces toxines nous agressent sur tous les fronts

Présents dans l'eau du robinet ou en bouteille, ils abondent dans nos aliments, dans l'air que nous respirons et les produits chimiques que nous touchons.



Ainsi, lorsque vous êtes exposés à 6 polluants différents, votre glycémie peut se dérégler.



Et dégénérer en diabète, si trop de toxines circulent dans votre sang : une étude parue dans la revue américaine Diabetes Care, estime que des taux élevés de perturbateurs endocriniens dans le sang multiplie par 38 le risque de troubles glycémiques graves.



Mais rassurez-vous, vous pouvez vous protéger contre ces toxiques.



Parce qu'il existe une solution très efficace pour désintoxiquer votre corps. Elle ne nécessite pas de jeûner, ni de recourir à aucune injection ou cure fantaisiste.



Voici les actifs naturels qui permettent de lutter contre ces intoxications :



la N-acétylcystéine également appelée « NAC »



La NAC joue un rôle primordial dans le processus de détoxification de l'organisme parce qu'elle renforce la résistance du foie à la toxicité de certaines molécules chimiques.



Elle contribue ainsi à prévenir les effets secondaires des médicaments et des toxines environnementales.



L a supplémentation en N-acétylcystéine prévient les effets toxiques de l'arsenic dans le foie, qu'elle protège des dommages oxydatifs provoqués par ce poison.



L'autre super pouvoir de la N-acétylcystéine, consiste à aider votre corps à fabriquer le glutathion, un antioxydant essentiel au fonctionnement de votre foie : en effet, votre organisme va transformer la NAC en glutathion intercellulaire. Ce glutathion intercellulaire va soutenir votre système immunitaire et désintoxiquer votre foie, en le nettoyant des toxines et des métaux lourds.



Il va se lier à ces poisons en formant un composé hydrosoluble, qui sera ensuite évacué dans votre urine ou votre bile.



Des études montrent qu’une carence en glutathion altère directement le fonctionnement du foie. Il en résulte une augmentation des quantités de toxines circulant dans l’organisme. Lors d'une intoxication, les réserves en glutathion de votre corps s'épuisent pour combattre le poison : la NAC permet d’en reconstituer le stock."



l’acide alpha-lipoïque

Contenu dans le brocoli il peut déloger en profondeur le mercure, l’arsenic, le cadmium ou le plomb et faciliter leur expulsion de l’organisme.



Comme ses molécules sont à la fois très petites, solubles dans l'eau et dans la graisse, elles accèdent ainsi à tous les tissus du corps humain : l'acide alpha-lipoïque franchit même la barrière hématoencéphalique, pour extraire les métaux lourds logés dans le cerveau.



Le chardon-marie

Les médecines traditionnelles autant que la médecine moderne, exploitent ses vertus thérapeutiques pour traiter les intoxications du foie et les hépatites chroniques.



Son fruit contient de la silychristine, de la silybine et de la silydianine : trois substances qui forment un complexe hépatoprotecteur appelé « silymarine ».



Elle bloque l'inflammation et stimule la régénération du foie, en l’aidant à développer de nouvelles cellules hépatiques.



L es molécules du chardon-marie complètent à merveille l'action chélatrice de la NAC et de l'acide alpha-lipoïque, en purifiant le foie et en soignant les lésions hépatiques provoquées par divers polluants tels que l'acétaminophène, l'arsenic, ou le tétrachlorure de carbone, un solvant contenu dans les vernis et les résines de bricolage.