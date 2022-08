Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Naturopathie et Medecine Naturelle Une bonne santé CARDIOVASCULAIRE grâce à la Feuille d'Olivier





Il existe une source où trouver ces puissants polyphénols : les feuilles de l’olivier.



L’extrait de feuille d’olivier a diverses propriétés bénéfiques pour la santé, qui peuvent être utilisées dans le traitement de divers problèmes. Par exemple, vous pouvez faire du thé à partir de feuilles d’olivier séchées. Le plus efficace est un extrait liquide biologique de feuilles d’olivier. Un bon extrait de feuille d’olivier contient beaucoup plus de polyphénols actifs concentrés que dans les olives elles-mêmes ou dans l’huile d’olive.



Cet arbre souvent centenaire, voire millénaire a une capacité de résistance exceptionnelle.



Soumis à un stress, l’olivier déploie ses puissants polyphénols pour résister coûte que coûte.



Les feuilles de l’olivier contiennent de :



• L’hydroxytyrosol : l’un des polyphénols connus pour sa grande activité antioxydante (plus puissante que la vitamine E).



• L’acide oléanique : une substance réputée pour contrer certaines attaques extérieures



Mais elles cachent aussi un trésor unique : l'oleuropéine, un puissant agent immunitaire qui possède une activité antioxydante 400 fois plus forte que la vitamine C .



Combinés ces actifs sont bénéfiques pour votre système cardiovasculaire car ils agissent en synergie sur la circulation sanguine, la pression artérielle et le système immunitaire.



Avez-vous remarqué que lors de vos check-up santé, votre tension est vérifiée ?



Ce contrôle systématique n’est pas anodin.



Car d'après les chiffres des hôpitaux de Paris, lorsque votre tension est trop élevée, vos risques d’AVC pourraient être multipliés par 9 .



Le maintien d’une pression sanguine normale est donc essentielle pour une bonne santé cardiovasculaire.



Voilà pourquoi contrôler sa tension artérielle est considéré comme un geste qui peut "sauver des vies" !



Mais ce geste ne vous aide en rien sur l'entretien de vos artères...



Pourquoi l’olivier est-il connu pour aider la pression sanguine



Plusieurs études se sont intéressées aux bienfaits des feuilles de l’olivier.



L’une d’elle a été menée sur des personnes en bonne santé présentant uniquement une tension légèrement élevée. Les scientifiques ont supplémenté les volontaires quotidiennement en hydroxytyrosol et oleuropéine.



Six semaines plus tard, ils ont pu constater :



• Une baisse de la pression sanguine qui revient à la normale. Les organes reçoivent en permanence le sang dont ils ont besoin.



Une autre étude espagnole arrive aux mêmes résultats. Elle a été menée sur des participants ayant une pression artérielle un peu élevée. Ils ont été supplémentés avec 200 mg d’extrait de feuilles d’olivier par jour durant 8 semaines.



Les résultats obtenus sont plus qu’encourageants puisque les chercheurs ont une nouvelle fois observé:



• Des taux de pression sanguine revenus à la normale. Le flux reste stable et vos vaisseaux sanguins robustes.



Mais aussi : une régulation du taux de sucre dans le sang. Cela signifie moins de risques de dépôts qui peuvent s’accumuler dans les artères.



Les rapports scientifiques indiquent que les personnes ayant été supplémentées avec des feuilles d’olivier avaient une bonne santé cardiovasculaire.



Elles présentaient aussi moins de facteurs de risques cardiaques.



D’autres études viennent appuyer ces conclusions en montrant que les feuilles de l’olivier soutiennent la pression artérielle en détendant les vaisseaux sanguins .



L’olivier est donc traditionnellement reconnu pour soutenir la circulation sanguine et la pression vasculaire.



L’olivier : la jauge de sécurité de votre système cardiovasculaire



Une autre étude s’est intéressée à son mode d’action au sein de notre organisme.



C’est là que les scientifiques se sont aperçus que les feuilles de l’olivier vont diminueraient la pression chez ceux qui en ont besoin pour la maintenir à un seuil normal et ne rien modifier chez ceux où tout va bien.



Ses actifs protecteurs s’adaptent à votre organisme.



Les feuilles de l’olivier sont comparables à une jauge de sécurité qui va essayer d’éviter que la chaudière n’explose. Si la pression monte trop haut, elle va ralentir le flux pour éviter l’explosion .



Elles aident à bien faire circuler le sang.



Mais ce n’est pas leur seule action...



Les feuilles de l’olivier participent aussi à l’entretien de l’intérieur de vos artères. Un autre facteur qui permet de garder un système cardiovasculaire sain.



Comment entretenir l’intérieur de vos artères avec les feuilles d’olivier



Quand la circulation perd de sa fluidité, cela favorise le risque de maladies cardiovasculaires.



Plus de 38% des décès sont imputables à un vieillissement cellulaire précoce dû :



• À un déséquilibre de cholestérol (je vous explique pourquoi plus bas)

• Au surpoids

• À une alimentation déséquilibrée



Tous ces facteurs favoriseraient les dépôts et auraient des conséquences sur votre santé cardiovasculaires.



L’un de vos pires ennemis est le cholestérol .



Mais pas n'importe lequel !



L'ennemi insoupçonné de vos artères



À propos du cholestérol, vous avez tout lu, tout entendu : le bon, le mauvais…



À présent, je vais vous parler de l’oxydé.



C’est en réalité celui-ci dont vous devez le plus vous soucier, car il pourrait à terme “rouiller” dans vos artères. Ce qui risque d'augmenter petit à petit vos dépôts dans les artères .



Ces dépôts sont constitués de graisses . Vous les connaissez sous le nom global de cholestérol.



Sauf qu’il faut distinguer le cholestérol qui peut poser problème. Celui surnommé le “mauvais” qui, en excès, peut obstruer les artères : le LDL .



Pourquoi ?



Car il s’OXYDE.



Et en s’oxydant, il peut venir s’accumuler dans les vaisseaux sanguins.



C’est ainsi que le cholestérol oxydé va encrasser petit à petit vos artères.



Sur le long terme, cela peut fragiliser l’intérieur de vos artères.



Et lorsque la circulation perd de sa fluidité, cela pourrait favoriser les facteurs de risques des maladies cardiovasculaires.



Il faut donc surveiller vos taux de cholestérol oxydé de près.



C’est un très bon réflexe santé à avoir.



Mais surtout, il faut également protéger votre cholestérol et vos artères de l’oxydation.



Et ce dont elles ont le plus besoin c’est de puissants antioxydants comme ceux présents dans les feuilles d’olivier.



Car ses puissants polyphénols vont agir comme des boucliers grâce à leurs propriétés antioxydantes.



Avec l’olivier, vous avez ainsi ce qu’il faut pour vous protéger de l’oxydation du mauvais cholestérol et de vos cellules.



Ce qui participe au bon entretien de votre système sanguin.



Mais ce n’est pas tout : ses actifs agissent sur un autre facteur à risque : la glycémie.



Comment réguler votre glycémie et préserver votre système cardiovasculaire ?



Depuis plus de 20 ans, les scientifiques alertent sur les troubles comme le prédiabète car en les laissant s'installer et empirer, ils tripleraient vos risques cardiovasculaires.



Parmi les facteurs à risques à surveiller, ils évoquent souvent des problèmes de glycémie.



Car un excès de sucre dans le sang peut induire plusieurs conséquences sur votre santé :



• Il peut se déposer le long de vos artères - votre système cardiovasculaire peut en pâtir.



• Il peut se transformer en graisses et remplir vos réserves de graisses - votre poids sur la balance pourrait en être impacté !



• Il peut entraîner un dérèglement au niveau de la sensibilité à l’insuline produite par votre pancréas. Ce qui peut favoriser le prédiabète.



C’est pourquoi une bonne gestion du sucre dans le sang peut être vitale !



Une supplémentation en extrait de feuilles d’olivier aide à rééquilibrer votre glycémie en influant notamment sur l'utilisation et la sécrétion d'insuline .



Ces actifs agiraient en :



• Améliorant l’utilisation de l’insuline de 18%

• Favorisant de 28% la sécrétion d’insuline .



Le corps arriverait à mieux gérer sa production d’insuline pour contrer les pics de glycémie.



Mais ce n’est pas tout...



Les feuilles de l’olivier agissent aussi sur un autre pilier essentiel de votre santé : le système immunitaire.



Renforcez votre immunité comme les guerriers espagnols



Outre les bienfaits sur votre système cardiovasculaire, les actifs protecteurs des feuilles de l’olivier agissent aussi sur votre immunité.



Un autre pilier de votre santé pour mieux être armé face aux attaques extérieures.



Du temps de Napoléon, pendant la guerre d’Espagne, les soldats français s’étonnaient de la résistance des guerriers espagnols.



Une mission d’infiltration a révélé qu’ils utilisaient une solution ancestrale à base de feuilles d’olivier broyées avec de l’huile.



Depuis, plusieurs études confirment leurs actions favorables sur le système immunitaire.



Des chercheurs italiens ont testé la capacité antioxydante des actifs de l’olivier.



Ils se sont aperçus que ces puissants polyphénols permettent aux feuilles de l'olivier d'augmenter la résistance de l’organisme.



Vos défenses immunitaires sont mieux préparées aux attaques extérieures.





5 raisons de miser sur les feuilles de l’olivier

Pour résumer, grâce à ses puissants antioxydants, les feuilles de l'olivier vont :



1. Prendre soin de votre système cardiovasculaire.

2. Aider votre circulation sanguine.

3. Soutenir votre pression sanguine.

4. Renforcer votre système immunitaire.

5. Contribuer à rééquilibrer vos taux de sucre dans le sang.



Ces trésors, SEUL les feuilles de l’olivier sont capables de TOUS vous les fournir.





