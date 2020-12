Violences policières en France: Emmanuel Macron veut réformer la police

Samedi dernier, un homme noir, producteur de musique, a été victime d’un tabassage par trois policiers dans le 17e arrondissement. Au lendemain de ces révélations par le site Loopsider, Emmanuel Macron s’est dit « très choqué », a indiqué l’Elysée, une première réaction officielle du chef de l’Etat sur cette affaire qui déclenche une polémique y compris au sein de sa majorité. Pour déminer la situation explosive, le chef de l'Etat convoque le "Grenelle de la police" qui réunira, à partir de janvier, des représentants des forces de l'ordre, élus et citoyens.



Interrogé sur les récentes affaires de violences policières qui ont ému l'opinion publique ces dernières semaines, comme celle du producteur Michel Zecler, le président français a expliqué faire "le distinguo entre des individus et une institution" avant d'admettre des "violences policières"

"J'y interviendrai personnellement", indique Emmanuel Macron dans une lettre datée de lundi et consultée par l'AFP qui répond au secrétaire général du syndicat Unité-SGP-FO Yves Lefebvre. Avec ce "Beauvau de la sécurité", M. Macron dit vouloir améliorer les conditions d'exercice de la police et consolider le lien de confiance avec les Français.



Le rendez-vous devra s'appuyer sur les sept chantiers de réforme qu'a présentés le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin fin novembre, poursuit le chef de l'Etat: formation, encadrement, moyens, captation vidéo des interventions, inspection, effectifs et lien entre police et population, dont la lutte contre les discriminations et le rapport aux médias.



Pour rétablir la confiance entre les policiers et la population Emmanuel Macron a annoncé le lancement en janvier d'une plateforme pour signaler les discriminations ou encore la généralisation des caméras-piéton pour les policiers à partir du mois de juin. Le chef de l’État a jugé "insoutenable" que les personnes de couleurs soient davantage contrôlées.