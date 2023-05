Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Voyance en Suisse Voyance Suisse par téléphone ? C'est efficace

La voyance de qualité Suisse se distingue par le fait qu'elle aborde des sujets très variés dont la réincarnation en fait partie !







Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes sont pauvres et d'autres riches, certaines laides, d'autres belles, d'autres malheureuses, d'autres encore malades et d'autres en parfaite santé ? N'avez-vous jamais essayé de trouver une raison à l'inégalité qui se manifeste dans le monde entier ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains membres de la famille humaine sont incarnés dans des corps noirs, certains jaunes et d'autres blancs ? Et enfin, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous sommes simplement ici - quel est le sens d'une existence qui, au mieux, est fugitive ? Supposons que vous posiez certaines de ces questions à vos amis, enregistrez leurs réponses et comparez-les. Ce serait une expérience très intéressante.



Certains diraient que les pauvres sont paresseux et que les riches économes sont paresseux. D'autres vous répondraient que les pauvres n'ont pas de chance alors que les riches en ont. Ou encore, on pourrait dire qu'il n'est pas juste de remettre en question les conditions du monde de Dieu : que le Créateur, dans sa sagesse, les a établies et que, par conséquent, elles doivent être naturellement justes. Une autre explication pourrait être donnée : que Dieu est responsable de tout ce qui est bon et que le fait d'être généralement considéré comme le diable est la cause de tout ce qui est mauvais.



Beaucoup d'autres vous regarderaient ennuyés et vous diraient qu'ils ne savent pas, que les problèmes de la vie sont trop profonds et compliqués à résoudre, que l'orthodoxie chrétienne ne satisfait pas leur raison, que les conclusions athées les terrifient et donc ils sont décontenancés et ne savent pas dans quelle direction aller. Si Dieu a raison, pourquoi favorise-t-il certaines de ses créatures et pas d'autres ? Si ce n'est pas juste, ce ne devrait pas être Dieu. D'autre part, si Dieu n'existe pas, comment la morale a-t-elle été créée ? Existe-t-il une réponse à ces différents problèmes qui se posent dans l'esprit des intellectuels d'aujourd'hui - une réponse logique qui résiste à l'épreuve de la raison ? Une telle réponse existe certainement.



La théorie matérialiste telle que postulée par les athées ne peut en aucun cas satisfaire l'humanité. C'est le fils du désespoir. Quand l'esprit humain a exploité la science, les laboratoires et les solutions chimiques dans sa recherche passionnée de cette chose intangible qui anime la forme humaine et qu'il n'a pu découvrir, il s'empresse de déclarer que la chose illusoire pour laquelle il a consacré tant de recherches n'est que le résultat de certaines corrélations de matière qu'il appelle Esprit et qui disparaît lorsque le corps se désintégrera. Parce que certaines personnes ont de meilleures corrélations, cette théorie ne cherche pas à l'expliquer.



La théorie des théologiens orthodoxes semble un peu plus satisfaisante. Elle affirme que tous les êtres vivants ont été créés par Dieu et qu'ils ne connaissent qu'une seule incarnation terrestre, que seul l'homme est doté d'un Esprit immortel et que, quel que soit son rang de naissance, il est responsable de ses actes durant son existence, que son bonheur ou son malheur après la mort est déterminé par les actes accomplis pendant la courte période entre sa naissance et sa mort. Les animaux, les plantes - en fait tout ce qui existe - sont censés avoir été créés dans le seul but de le satisfaire et pour son usage personnel.



Faut-il donc s'étonner que l'homme, après mûre réflexion, rejette lui aussi cette théorie et décide de croire enfin en des choses qui lui apportent une satisfaction temporaire et l'aident à oublier qu'à un moment donné, il sera confronté à la mort qui, dans le meilleur des cas, est une immersion dans les ténèbres ? Heureusement, il existe une autre théorie fondée sur la vérité. C'est ce qu'on appelle la "réincarnation".



Le Dieu de notre système solaire crée des vagues de vie et les êtres appartenant à une certaine vague de vie ne sont pas confondus avec les autres. Les vagues de vie les plus connues sont les minéraux, les plantes, les animaux et les humains.



Chaque vague de vie est composée d'un grand nombre d'esprits vierges potentiellement dotés de tous les pouvoirs de leur Divin Créateur, et les êtres de chaque vague de vie atteindront un jour la divinité. Chaque vague de vie se développe de la manière la plus conforme à sa nature. Les entités appartenant à la vague de la vie angélique ne deviendront jamais des archanges ; elles atteindront la divinité en travaillant selon une ligne de développement différente. Notre humanité ne fera jamais partie de la vague de la vie angélique, notre développement sera complètement différent. Les animaux ne seront jamais des êtres humains comme nous, bien qu'ils soient amenés à connaître une étape identique à la nôtre. Nous n'avons jamais été des animaux, même si nous avons connu le stade animal.







De même, les plantes passeront dans une période ultérieure d'une phase animale et les minéraux atteindront le stade de plante. Cependant, d'une certaine façon, ni l'un ni l'autre ne seront semblables à nos animaux et à nos plantes actuels. Chaque vague de vie a un système de développement distinct et particulier, mais les esprits vierges qui la composent finiront par atteindre la perfection, comme tel est le but ultime de l'évolution.

Comment la théorie de la réincarnation répond à certaines questions vitales.

"Pourquoi certains naissent-ils pauvres et d'autres riches ?



Il faut souligner que chaque vie équivaut à une journée dans la grande école de Dieu. Chacun d'entre nous doit tirer des leçons spécifiques. Ceux qui sont pauvres au cours d'une existence apprennent des leçons sur la valeur réelle de certaines possibilités matérielles, des leçons qui développent leur ingéniosité pour en tirer le meilleur parti. Ils apprennent à gérer et à apprécier tout ce qu'ils possèdent. Ceux qui ont de l'argent apprennent ce que cela représente vraiment pour eux. Ils découvrent le vrai pouvoir qui les élève ou les dégrade, ce qui peut être une grâce ou une malédiction.



Ils apprennent que l'argent peut parfois acheter l'honneur d'un homme et la vertu d'une femme, ce qui peut mener à leur propre chute personnelle, mais qui ne peut jamais aller jusqu'à acquérir des valeurs spirituelles. En fin de compte, l'individu à qui l'argent a été confié doit comprendre qu'il n'est que l'administrateur de ses biens et qu'il a le devoir de gérer sagement et sagement ce qui lui a été confié.

"Pourquoi certains possèdent-ils des corps déformés ?"



En général, un Moi ne peut habiter un corps plus parfait que ce qu'il a appris à construire au cours de ses existences passées, mais il y a une exception à cette règle concernant les animaux et les déformations physiques, les excès passionnés réagissent sur l'esprit au cours d'une vie future et l'abus de pouvoir, intellectuellement, entraîne des infirmités physiques dans des incarnations ultérieures. D'autre part, un corps harmonieux désigne, de la part de son propriétaire, le travail effectué sur la construction des corps lors des incarnations précédentes, parfois au détriment du développement mental.



Les malheureux sont ceux qui ont délibérément négligé les opportunités qui se sont présentées sur leur chemin dans les existences antérieures. Ils sont maintenant privés de ce qu'ils ont négligé dans le passé, pour leur apprendre à apprécier les opportunités lorsqu'elles se présentent à nouveau. La personne chanceuse a en fait gagné ce qu'il semble lui venir si facilement dans cette vie, mais c'est une récompense bien méritée.



L'individu dont le corps est malade a enfreint les lois de la nature, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, et en subit maintenant les conséquences. L'homme ou la femme en bonne santé a, dans le passé, accordé une grande attention à la préparation de la formation de ses organes.



Lisez ces sites pour en savoir plus :



voyante.ch

https://www.idealvoyance.ch/ Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes sont pauvres et d'autres riches, certaines laides, d'autres belles, d'autres malheureuses, d'autres encore malades et d'autres en parfaite santé ? N'avez-vous jamais essayé de trouver une raison à l'inégalité qui se manifeste dans le monde entier ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains membres de la famille humaine sont incarnés dans des corps noirs, certains jaunes et d'autres blancs ? Et enfin, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous sommes simplement ici - quel est le sens d'une existence qui, au mieux, est fugitive ? Supposons que vous posiez certaines de ces questions à vos amis, enregistrez leurs réponses et comparez-les. Ce serait une expérience très intéressante.Certains diraient que les pauvres sont paresseux et que les riches économes sont paresseux. D'autres vous répondraient que les pauvres n'ont pas de chance alors que les riches en ont. Ou encore, on pourrait dire qu'il n'est pas juste de remettre en question les conditions du monde de Dieu : que le Créateur, dans sa sagesse, les a établies et que, par conséquent, elles doivent être naturellement justes. Une autre explication pourrait être donnée : que Dieu est responsable de tout ce qui est bon et que le fait d'être généralement considéré comme le diable est la cause de tout ce qui est mauvais.Beaucoup d'autres vous regarderaient ennuyés et vous diraient qu'ils ne savent pas, que les problèmes de la vie sont trop profonds et compliqués à résoudre, que l'orthodoxie chrétienne ne satisfait pas leur raison, que les conclusions athées les terrifient et donc ils sont décontenancés et ne savent pas dans quelle direction aller. Si Dieu a raison, pourquoi favorise-t-il certaines de ses créatures et pas d'autres ? Si ce n'est pas juste, ce ne devrait pas être Dieu. D'autre part, si Dieu n'existe pas, comment la morale a-t-elle été créée ? Existe-t-il une réponse à ces différents problèmes qui se posent dans l'esprit des intellectuels d'aujourd'hui - une réponse logique qui résiste à l'épreuve de la raison ? Une telle réponse existe certainement.La théorie matérialiste telle que postulée par les athées ne peut en aucun cas satisfaire l'humanité. C'est le fils du désespoir. Quand l'esprit humain a exploité la science, les laboratoires et les solutions chimiques dans sa recherche passionnée de cette chose intangible qui anime la forme humaine et qu'il n'a pu découvrir, il s'empresse de déclarer que la chose illusoire pour laquelle il a consacré tant de recherches n'est que le résultat de certaines corrélations de matière qu'il appelle Esprit et qui disparaît lorsque le corps se désintégrera. Parce que certaines personnes ont de meilleures corrélations, cette théorie ne cherche pas à l'expliquer.La théorie des théologiens orthodoxes semble un peu plus satisfaisante. Elle affirme que tous les êtres vivants ont été créés par Dieu et qu'ils ne connaissent qu'une seule incarnation terrestre, que seul l'homme est doté d'un Esprit immortel et que, quel que soit son rang de naissance, il est responsable de ses actes durant son existence, que son bonheur ou son malheur après la mort est déterminé par les actes accomplis pendant la courte période entre sa naissance et sa mort. Les animaux, les plantes - en fait tout ce qui existe - sont censés avoir été créés dans le seul but de le satisfaire et pour son usage personnel.Faut-il donc s'étonner que l'homme, après mûre réflexion, rejette lui aussi cette théorie et décide de croire enfin en des choses qui lui apportent une satisfaction temporaire et l'aident à oublier qu'à un moment donné, il sera confronté à la mort qui, dans le meilleur des cas, est une immersion dans les ténèbres ? Heureusement, il existe une autre théorie fondée sur la vérité. C'est ce qu'on appelle la "réincarnation".Le Dieu de notre système solaire crée des vagues de vie et les êtres appartenant à une certaine vague de vie ne sont pas confondus avec les autres. Les vagues de vie les plus connues sont les minéraux, les plantes, les animaux et les humains.Chaque vague de vie est composée d'un grand nombre d'esprits vierges potentiellement dotés de tous les pouvoirs de leur Divin Créateur, et les êtres de chaque vague de vie atteindront un jour la divinité. Chaque vague de vie se développe de la manière la plus conforme à sa nature. Les entités appartenant à la vague de la vie angélique ne deviendront jamais des archanges ; elles atteindront la divinité en travaillant selon une ligne de développement différente. Notre humanité ne fera jamais partie de la vague de la vie angélique, notre développement sera complètement différent. Les animaux ne seront jamais des êtres humains comme nous, bien qu'ils soient amenés à connaître une étape identique à la nôtre. Nous n'avons jamais été des animaux, même si nous avons connu le stade animal.De même, les plantes passeront dans une période ultérieure d'une phase animale et les minéraux atteindront le stade de plante. Cependant, d'une certaine façon, ni l'un ni l'autre ne seront semblables à nos animaux et à nos plantes actuels. Chaque vague de vie a un système de développement distinct et particulier, mais les esprits vierges qui la composent finiront par atteindre la perfection, comme tel est le but ultime de l'évolution.Comment la théorie de la réincarnation répond à certaines questions vitales."Pourquoi certains naissent-ils pauvres et d'autres riches ?Il faut souligner que chaque vie équivaut à une journée dans la grande école de Dieu. Chacun d'entre nous doit tirer des leçons spécifiques. Ceux qui sont pauvres au cours d'une existence apprennent des leçons sur la valeur réelle de certaines possibilités matérielles, des leçons qui développent leur ingéniosité pour en tirer le meilleur parti. Ils apprennent à gérer et à apprécier tout ce qu'ils possèdent. Ceux qui ont de l'argent apprennent ce que cela représente vraiment pour eux. Ils découvrent le vrai pouvoir qui les élève ou les dégrade, ce qui peut être une grâce ou une malédiction.Ils apprennent que l'argent peut parfois acheter l'honneur d'un homme et la vertu d'une femme, ce qui peut mener à leur propre chute personnelle, mais qui ne peut jamais aller jusqu'à acquérir des valeurs spirituelles. En fin de compte, l'individu à qui l'argent a été confié doit comprendre qu'il n'est que l'administrateur de ses biens et qu'il a le devoir de gérer sagement et sagement ce qui lui a été confié."Pourquoi certains possèdent-ils des corps déformés ?"En général, un Moi ne peut habiter un corps plus parfait que ce qu'il a appris à construire au cours de ses existences passées, mais il y a une exception à cette règle concernant les animaux et les déformations physiques, les excès passionnés réagissent sur l'esprit au cours d'une vie future et l'abus de pouvoir, intellectuellement, entraîne des infirmités physiques dans des incarnations ultérieures. D'autre part, un corps harmonieux désigne, de la part de son propriétaire, le travail effectué sur la construction des corps lors des incarnations précédentes, parfois au détriment du développement mental.Les malheureux sont ceux qui ont délibérément négligé les opportunités qui se sont présentées sur leur chemin dans les existences antérieures. Ils sont maintenant privés de ce qu'ils ont négligé dans le passé, pour leur apprendre à apprécier les opportunités lorsqu'elles se présentent à nouveau. La personne chanceuse a en fait gagné ce qu'il semble lui venir si facilement dans cette vie, mais c'est une récompense bien méritée.L'individu dont le corps est malade a enfreint les lois de la nature, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, et en subit maintenant les conséquences. L'homme ou la femme en bonne santé a, dans le passé, accordé une grande attention à la préparation de la formation de ses organes.Lisez ces sites pour en savoir plus :



Michelle Sandra

Lu 412 fois











Flashback : < > Sites internet de voyance Suisse Conseils pour améliorer l'image de soi Comment se sentir belle ? Voyance et Sciences occultes | Esotérisme et Voyance Belgique | Voyance en Suisse