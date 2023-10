Zelensky alerte sur la Guerre en Ukraine face à la Crise au Proche-Orient

Dans une interview accordée à la chaîne France 2, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a exprimé sa préoccupation quant à l'effet potentiel de la crise en cours au Proche-Orient sur la situation en Ukraine. Il a également mis en cause la Russie, affirmant qu'elle soutenait d'une manière ou d'une autre les attaques menées par le Hamas en Israël. Selon Zelensky, les services de renseignement ukrainiens disposent d'informations à ce sujet, et il est convaincu que la Russie cherche à déstabiliser divers endroits dans le monde.



Le président ukrainien redoute que l'attention internationale ne se détourne de l'Ukraine en raison de la tragédie en Israël, et il estime que cela aurait des conséquences graves. Il tient à souligner que bien que les tragédies en cours en Israël et en Ukraine soient différentes, elles sont toutes deux d'une immense gravité.



Interrogé sur l'incertitude entourant la poursuite de l'aide américaine à l'Ukraine, Zelensky a exprimé l'espoir que le soutien des États-Unis se maintiendra malgré les obstacles politiques. Il a mis en lumière l'importance de l'unité mondiale, dépendante en grande partie de l'unité des États-Unis, pour le destin de l'Ukraine. Il a également évoqué le retrait d'une nouvelle aide promise à l'Ukraine de l'accord conclu au Congrès américain fin septembre, en raison de l'opposition des Républicains les plus intransigeants. Zelensky a souligné que la division au sein du Congrès américain est synonyme de division sur la question de l'aide à l'Ukraine.



En ce qui concerne la guerre en Ukraine, Zelensky a indiqué que la contre-offensive entreprise par l'armée ukrainienne en juin pour tenter de reprendre les territoires occupés se poursuit sur plusieurs fronts, et qu'elle avance progressivement. Il a précisé que l'initiative est du côté ukrainien, mais il a admis que la campagne est très difficile sur le terrain.



Jusqu'à présent, les avancées sur le terrain ont été limitées, et Moscou a régulièrement lancé des attaques pour perturber les plans de l'armée ukrainienne. Les forces russes ont récemment lancé une attaque d'envergure sur la ville d'Avdiïvka, dans l'est de l'Ukraine, mais l'armée ukrainienne a réussi à les repousser en fin de journée, selon les informations communiquées par les parties impliquées.