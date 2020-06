​Coronavirus Kenya : 4 738 cas après 100 jours

Au 10 mai, le Kenya était le quatrième pays le plus touché dans la région de l'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique, derrière Djibouti, le Soudan et la Somalie. Le gouvernement a également procédé à des tests de masse dans les points chauds du virus, les frontières restent fermées et l'interdiction des rassemblements publics se poursuit.



21 juin : 100 jours depuis le cas index ;

Le ministre de la santé, Mutahi Kagwe, a annoncé aujourd'hui que le Kenya marquait le 100e jour depuis la confirmation du premier cas. La maladie touche désormais 40 comtés à ce jour, a-t-il ajouté.



260 nouveaux cas ont été enregistrés, portant le nombre de cas à 4 738 cas confirmés. 254 des nouveaux cas étaient des Kenyans, les autres étant des étrangers. Le nombre de tests a également atteint 140.012 sur la période de 100 jours.



Le ministre a souligné que, d'après toutes les indications, le virus allait être présent pendant un certain temps et a demandé que les individus prennent leur responsabilité personnelle en aidant à freiner la propagation et à alléger ainsi la pression sur le système et sur les ressources.



"Nos systèmes sont maintenant bien meilleurs, mais nous continuons à apprendre. COVID-19 a eu de graves conséquences sur notre économie, notamment des pertes d'emplois. Mais le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour la contenir. D'ici la semaine prochaine, chaque comté aura une capacité d'au moins 300 lits d'isolement.



Il a ajouté : "COVID-19 a affecté notre santé mentale. Des mesures telles que rester à la maison, garder une distance sociale, y compris l'isolement, ont causé beaucoup d'anxiété. Mais nous avons constaté des changements, en particulier dans les comportements tels que l'amélioration de l'hygiène des mains".