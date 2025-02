Sommet russo-américain : L'UE en attente sur le banc de touche

De son côté, l'Union européenne a exprimé sa volonté de collaborer étroitement avec les États-Unis pour parvenir à une paix « juste et durable » en Ukraine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a souligné l'importance de cette coopération lors d'une rencontre avec l'envoyé spécial de Donald Trump, Keith Kellogg. Ce dernier, qui doit se rendre à Kyiv, a toutefois laissé entendre que la participation européenne aux négociations n'était pas une priorité pour Washington. Von der Leyen a réaffirmé l'engagement de l'UE à intensifier son soutien financier et militaire à l'Ukraine, tout en appelant à une augmentation des dépenses de défense au sein des États membres.



Lundi, une réunion d'urgence a rassemblé une dizaine de dirigeants européens, dont des représentants de l'UE et de l'OTAN, sous l'égide du président français Emmanuel Macron. Les participants ont convenu de plusieurs principes clés, notamment l'idée que « rien ne se fera sur l'Ukraine sans l'Ukraine » et que la sécurité européenne ne peut être discutée sans la participation des Européens. Ils ont également réaffirmé leur soutien à la souveraineté de l'Ukraine et à l'unité de l'Alliance atlantique. Les dirigeants ont insisté sur la nécessité d'un accord de paix durable, accompagné de garanties de sécurité pour Kyiv, et se sont engagés à augmenter leur soutien militaire et financier à l'Ukraine.