Grok 3 : Une présentation en direct marquée par une erreur embarrassante

Grok 3, annoncé comme un modèle de langage révolutionnaire, promet une puissance de calcul dix fois supérieure à celle de son prédécesseur, Grok 2. Selon xAI, cette version dispose d’un raisonnement avancé, capable de décomposer des questions complexes en tâches plus simples et de vérifier les faits avant de fournir une réponse. Deux modes de raisonnement sont proposés : « Penser », qui affiche le processus de réflexion en temps réel, et « Big Brain », destiné aux tâches nécessitant une puissance de calcul accrue.



Elon Musk a également présenté un nouvel agent nommé Deep Search, décrit comme un « moteur de recherche de nouvelle génération ». Cet outil, capable d’effectuer des recherches de manière autonome, vise à concurrencer directement les solutions proposées par OpenAI et DeepSeek.