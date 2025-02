Dossier Uranium : Les coûts cachés de la dépendance française

Pour faire face à ces défis, la France explore plusieurs pistes pour diversifier ses sources d’approvisionnement en uranium. Par exemple, en octobre 2023, Orano a signé un accord avec la Mongolie pour exploiter la mine de Zuuvch-Ovoo, située dans le désert de Gobi. Cependant, cette stratégie n’est pas sans risques, car la Mongolie se trouve entre la Chine et la Russie, deux pays dont l’influence politique et économique ne cesse de croître dans la région.



D’autres options sont également à l’étude, comme le renforcement des partenariats avec des pays riches en uranium, tels que le Canada, l’Australie ou les États-Unis. Mais cette diversification pourrait entraîner une hausse des coûts de transport et rendre la France plus dépendante des pays anglo-saxons.



Enfin, une autre possibilité serait de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique français. Cependant, cela remettrait en cause l’un des atouts majeurs de la France : son autonomie énergétique et sa compétitivité grâce à cette source d’énergie.



L’uranium est un élément central de la souveraineté énergétique de la France. Avec 75 % de son électricité produite grâce au nucléaire, le pays ne peut pas se permettre une interruption de ses approvisionnements. Les récents événements au Niger ont révélé à quel point la France est vulnérable face aux crises géopolitiques et à la concurrence croissante entre la Chine et la Russie.



Pour garantir son approvisionnement, la France doit non seulement diversifier ses sources d’uranium, mais aussi renforcer son influence dans les pays producteurs. Cela implique de mettre en place des stratégies diplomatiques et économiques pour protéger ses intérêts à l’étranger et limiter l’influence des autres puissances.