​Le SOS du Dr Grégory Pamart

Il y a quelques jours, le Dr Grégory Pamart a lancé un appel vidéo que vous retrouverez ici (1).Il s’agit d’un message de quelques minutes.En substance, ce médecin de 33 ans explique que depuis un an, quatre mois et 13 jours, il a été suspendu de ses fonctions. Il a, en effet, refusé de se faire administrer une injection ARn anticovid 19. Il a donc été suspendu de sa fonction de médecin, tout comme 12 000 autres soignants et 5000 pompiers(2,3).Pourtant, comme il l’explique, ces soignants ont simplement été prudents face à une thérapie nouvelle totalement expérimentale.Des thérapies géniques aux nombreux effets secondairesLe gouvernement a nommé ces injections “vaccins”. Mais de plus en plus de scientifiques refusent cette appellation(4,5).De fait, le président de la division pharmaceutique de Bayer, Stefan Oelrich, a expliqué lors d’une conférence internationale officielle, que ces produits constituaient une thérapie génique(6).Il a précisé toutefois que si l’on avait parlé de thérapie génique, 95% des gens auraient refusé ces produits. Il estime que l’épidémie a donc permis la mise en place de ces technologies(6).Il faut rappeler que lorsque le traitement a été introduit en France, le Pr Alain Fischer lui-même, le “Monsieur vaccin” du gouvernement, a expliqué ne pas disposer des données relatives à ces nouveaux produits.Il n’avait à l’époque que les “communiqués de presse” des industriels(7). Mais cela était suffisant pour lancer cette campagne. Il fallait faire confiance aux laboratoires pharmaceutiques et à la science. Quelle légèreté !Depuis, on sait que les injections ARn :plus de 1,2 million d’effets secondaires aux États-Unis ;plus de 2,3 millions d’effets secondaires en Europe ;des dizaines de milliers de décès partout dans le monde, sinon plus.On les suspecte d’être responsables de la mort subite de nombreux adultes, notamment chez les athlètes, même si, sur ce point, les scientifiques sont en désaccord entre eux(9,11).Bref, la prudence du Dr Grégory Pamart et de ses collègues n’avait rien d’excessif.Les “bannis” de la RépubliqueGrégory Pamart rappelle dans son message qu’il est marié et père de famille. On imagine aisément qu’avant de quitter son travail, il a dû mûrement réfléchir sa décision. En effet, il a perdu son revenu du jour au lendemain.Et comme lui, 5000 pompiers et 12 000 soignants ont fait ce choix(1).Certains sont à la rue et font la manche, d’autres tentent de s’en sortir. Certains ont quitté le pays(1).Ils n’ont aucune aide. Ils ont toutefois un statut : celui de “suspendus”(11).C’est une catégorie à part de citoyens. Ce sont les “bannis” de la République.Les services de santé et de protection civile sont défaillants .Grégory Pamart ajoute dans son plaidoyer que la France est le seul pays au monde à ne pas avoir levé cette obligation pour les soignants. Et il est vrai que de nombreux pays ont levé leur obligation de vaccination, comme au Royaume-Uni où la révocation de l’obligation est entrée en vigueur le 15 avril 2022.Mais en France la situation continue.C’est ainsi que l’été dernier, il a fallu chercher de l’aide auprès des pompiers des pays voisins, vaccinés ou non, pour éteindre les incendies de forêt tandis que 5000 pompiers français restaient chez eux ! Il leur était interdit d’aller aider leurs collègues(3).Par ailleurs, l’hôpital public manque cruellement de soignants et le nombre de déserts médicaux ne fait qu’augmenter(13).De nombreux patients n’ont pas de médecin traitant(14).Les gens ne se font plus soigner. Et le nombre de lits à l’hôpital continue de diminuer tandis que l’on ferme des services d’urgence(15).Et lorsqu’enfin ils décident de se rendre à l’hôpital, ils ne savent pas s’il y aura quelqu’un pour s’occuper d’eux.Cela dépend des jours, des hôpitaux…Ce sont les soins aléatoires !Quelle médecine pour demain ?Grégory Pamart craint pour l’avenir.Il s’inquiète de voir advenir un monde où on peut imposer à l’ensemble de la population des traitements expérimentaux sous la contrainte de l'exclusion sociale pure et simple. Il s’inquiète de voir venir un monde où l’accès au travail, à l’alimentation, à l’éducation, à la vie civique, au divertissement est soumis à un contrôle social généralisé.La vérité est que l’on n’en est pas loin.La tendance actuelle est de remplacer les humains par des machines partout. On fait davantage confiance aux systèmes, aux matrices et aux machines pour gérer le quotidien, y compris dans la réponse aux maladies ou aux virus.Ainsi, pour Stefan Oelrich, le monsieur de Bayer, le fait que l’épidémie ait fait accepter les thérapies géniques est “une avancée”(6).C’est le progressisme poussé à l’extrême dont le transhumanisme est une des expressions les plus visibles(16,17).Cette forme de pensée mène à l’exclusion du genre humain de ses propres systèmes et fabrications.Si l’agenda transhumaniste devait s’imposer, celui par exemple des penseurs comme Ray Kurzweil ou Yuval Harari(16,17), les machines prendraient le dessus.L’intelligence artificielle déciderait de tout. Et les humains eux-mêmes se transformeraient en machines. Ils seraient alors comme des logiciels un peu désuets.On pourrait les vendre, les pucer, les échanger, les transformer, les mettre à jour régulièrement. On les bannirait s’ils n’étaient pas en conformité avec les règlements imposés par la matrice.Mais qu’est-ce que l’intelligence artificielle sinon une vision fantasmée du futur à partir des données figées du passé ?Elle est le meilleur de ce qui aurait pu être. Mais elle n’est pas la vie. La vie renouvelle. Si l’on souhaite un monde moins fou, il suffit d’y mettre un peu plus de vie.Cela veut aussi dire mettre un peu plus d’humain et plus de vivant : pourquoi pas du végétal, de l’animal et même quelques bactéries et quelques virus en plus.Laissons de côté les protéines spike et les injections expérimentales. Laissons ses innovations à Monsieur Oelrich et gardons la nature pour nous !Voilà pourquoi le SOS de Grégory Pamart est si important.Vous le trouverez ici Sources : Augustin de Livois Pure santé éditions