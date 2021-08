Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Naturopathie et Medecine Naturelle 1 cuillère d’HUILE dans votre café… contre Alzheimer ??

En fait, cette huile donne un goût très… onctueux à votre café.

Mais ce n’est pas le plus important. Le plus important, c’est qu’avec 2 cuillères à soupe de cette huile chaque jour… des chercheurs1 ont découvert que vous pouviez améliorer vos troubles cognitifs en 21 jours !





Le glucose est le principal carburant dont les cellules ont besoin pour fonctionner.



Pour pénétrer dans les cellules, le glucose a besoin d’une hormone bien connue : l’insuline.



Mais chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, certaines cellules n’arrivent plus à utiliser l’insuline.



Le glucose n’arrivant pas à pénétrer les cellules, des réactions en cascade s’enchaînent :



Les cellules ne sont plus nourries.

Elles commencent à s’éteindre lentement.

Les connexions entre les cellules se désintègrent.

Les symptômes arrivent : perte de mémoire, désorientation, problèmes de bon sens, etc.

Heureusement, il existe des carburants alternatifs que le corps sait fabriquer lorsque le glucose n’est pas disponible…



Ce phénomène est bien connu dans le jeûne. Le corps puise alors dans ses réserves de graisses pour produire des acides gras qui seront convertis en corps cétoniques (le fameux carburant alternatif).



On peut arriver au même résultat sans jeûner !



Les travaux des chercheurs ont révélé qu’en mangeant des acides gras, l’organisme produisait des corps cétoniques.



Oui, mais pas n’importe quel acide gras…



Il y en a un en particulier…



… une huile riche en triglycérides à chaîne moyenne (TCM).



Les acides gras qu’elle contient vont être transformés en corps cétoniques pouvant servir de combustible de substitution au glucose.



On trouve ces fameux TCM dans le lait de vache et le beurre (9 % environ), dans le lait de chèvre (18% environ)



… mais SUROUT dans…



L’huile de COCO ! Elle renferme près de 60 %8 de TCM !



Bon, ok, on vous en parle dans tous les magazine santé… mais voici comment l’utiliser de la MEILLEURE façon pour booster votre mémoire.



Il suffit de manger au moins 80 % d’aliments gras, que vous trouverez dans l’huile de coco, l’avocat, le poisson (saumon, thon), les huiles, l’œuf, la viande, le fromage ; 20% de légumes et de protéines.



NE VOUS TROMPEZ PAS D’HUILE !!!



Il y a quelques erreurs fréquentes à éviter. Alors, à vous d’être vigilant lors de l’achat.



L’étiquette de votre huile de coco devra IMPERATIVEMENT mentionner les points suivants :



100% vierge: gage d'un processus de fabrication mécanique exempt de produits chimiques.



De première pression à froid: garantit l'absence de chaleur dans sa préparation qui pourrait dégrader ses propriétés.



Biologique: totalement dépourvue de pesticides et autres engrais indésirables.



Un petit conseil supplémentaire, on l’oublie souvent mais veillez à ce que l’emballage ne soit pas en plastique mais plutôt en verre…



Vous verrez surement votre huile de coco changer d’aspect.



Elle devient liquide et transparente à partir de 24°C. En dessous, elle durcit et devient blanche.



Ne vous étonnez pas ! Qu’elle soit liquide ou solide, ses propriétés restent les mêmes.



Vous n’aimez pas le goût de la noix de coco ?



Qu’à cela ne tienne, vous pourrez la choisir désodorisée en veillant bien aux 4 mentions sur l’étiquette cités ci-dessus.



Voici, maintenant, la recette tant attendue du café à l’huile de coco…



… une façon délicieuse de consommer cette huile pour qu’elle agisse au « centre de vos neurones ».



CAFÉ CRÉMEUX AUX EPICES



Cette recette est ultra-simple et tellement délicieuse !



Ajoutez juste 2 cuillères à soupe d’huile de noix de coco à 200 ml de café chaud.



Mélangez bien et dégustez 1 tasse, sans sucre.



Une petite ASTUCE en plus !



Fouettez l’huile de coco avec un jaune d’œuf et un peu de cannelle.



Ajoutez le café chaud tout en continuant de fouetter.



Le résultat est crémeux et très surprenant.





Bonne lecture et prenez soin de vous.



Jean-Michel GRIVEAU











