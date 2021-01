45 sénateurs républicains votent en faveur de la destitution

Le vote de procédure n'a pas suffi à empêcher le procès d'avoir lieu, puisque 55 sénateurs ont voté en ce sens, mais il a laissé entendre que les démocrates doivent faire face à une bataille difficile pour obtenir les 67 sénateurs dont ils auront besoin pour obtenir une condamnation par un vote à la majorité des deux tiers. Trump a été mis en accusation par la Chambre des représentants pour "incitation à l'insurrection" suite à la prise d'assaut du Capitole américain, y compris la chambre du Sénat, par une foule en colère le 6 janvier. Les sénateurs se sont réunis sur la scène du crime mardi pour commencer son procès.



Après avoir prêté serment et signé le livre de serment - chacun utilisant un stylo différent en raison des précautions prises contre les coronavirus - Rand Paul du Kentucky a contesté la légitimité du procès.



Il a fait valoir sur une motion de procédure que, puisque M. Trump n'est plus président, le fait d'aller de l'avant avec lui "viole la constitution".



Chuck Schumer, le leader de la majorité démocrate, a rejeté la théorie de Paul comme étant "carrément fausse", affirmant : "Elle a été complètement démentie par les constitutionnalistes de tout le spectre politique... L'histoire et le précédent sont clairs. Le Sénat a le pouvoir de juger d'anciens fonctionnaires".



Schumer a déclaré : "La théorie selon laquelle le Sénat ne peut pas juger d'anciens fonctionnaires équivaudrait à une carte de sortie de prison constitutionnelle pour tout président qui commettrait un délit impénitent." Les sénateurs ont ensuite voté à 55-45 contre la motion de procédure de Paul, garantissant ainsi la poursuite du procès - mais soulignant également la force du soutien résiduel de Trump parmi les républicains au Sénat et au-delà. Les cinq seuls républicains qui ont voté en faveur du procès sont les critiques de longue date de Trump, Susan Collins du Maine, Lisa Murkowski d'Alaska, Mitt Romney de l'Utah, Ben Sasse du Nebraska et Pat Toomey de Pennsylvanie. Romney a été le seul républicain à voter pour la destitution de M. Trump lors de son premier procès de destitution il y a un an.



Trump est le premier président à avoir été destitué deux fois par la Chambre des représentants et le premier à être jugé après avoir quitté le pouvoir.



Le 13 janvier, la Chambre a approuvé un seul article de destitution - l'équivalent d'une mise en accusation dans un procès pénal - l'accusant d'avoir incité à l'insurrection par un discours à ses partisans avant qu'ils ne prennent d'assaut le Capitole américain le 6 janvier. Un officier de police et quatre autres personnes sont mortes lors de l'émeute.