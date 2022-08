528 kg de cocaïne saisis par les douanes à Marseille

Formellement interdit en France, le trafic de drogue est sévèrement puni par la loi. La législation française, est l’une de celles qui ont élargi le « trafic de drogue » à : la fabrication, l’acquisition, l’utilisation illicite, la détention, la cession, l’offre, l’exportation, l’importation et le transport.



Dans le présent cas, il faut se tourner vers le code pénal pour remarquer la lourde peine prévue en cas d’établissement de la culpabilité. Le coupable encourt jusqu’ à 10 ans d’emprisonnement et 7.500.000 euros d'amende selon l’article 222.37 du code pénal. La condamnation est encore plus lourde quand c’est fait en bande organisée selon l’art 222.36.



Ce phénomène qui n’est pas spécifique à la France prend de l’ampleur dans plusieurs autres pays avec de si grandes quantités utilisant différents moyens. Les autorités de chaque pays doivent penser aux bons équipements permettant de faire face au trafic de drogue avec beaucoup plus d’efficacité. Plus le temps passe, plus les trafiquants changent de stratégie.