6 remèdes anti-âge

Voici quelques informations pratiques pour vous aider à conserver une bonne santé et vieillir mieux.



Saviez-vous que :



La Perna canaliculus aussi appelée moule verte de Nouvelle-Zélande est le plus fort bouclier naturel pour vos articulations. Ses molécules ont un pouvoir anti-inflammatoire et agissent comme des amortisseurs et un lubrifiant sur les surfaces articulaires ;



La moule verte de Nouvelle Zélande renferme plusieurs acides gras Omega-3 et possède un rôle inhibiteur de l’inflammation 150 fois plus important que l’huile de saumon qui renferme elle aussi des Omega-3. Par ailleurs, elle est riche en glucosamine et en chondroïtine, deux élements qui contribuent à la formation et la lubrification du cartilage. Administrée au chien en cures régulières sous forme de poudre ou de gélules, elle renforce les articulations et favorise la mobilité.



https://www.perniso.com/perna-canaliculus/





La NADH, une molécule découverte en 1906, a un extraordinaire pouvoir antioxydant qui empêche vos cellules de vieillir. Les scientifiques disent même que cette molécule pourrait être la pièce manquante dans la lutte contre les maladies d’Alzheimer, de Parkinson ou encore l’hypertension ;



Le NADH est la forme stabilisée de l’hydrogène biologique (en langage chimique, il s’appelle l’hydrure de nicotinamide adénine dinucléotide) qui réagit avec l’oxygène dans chaque cellule et génère l’énergie nécessaire au quotidien. L’hydrogène biologique est l’essence même de notre énergie vitale. Plus une cellule dispose de NADH, plus elle peut produire de l’énergie, mieux elle fonctionne, et plus la cellule vit longtemps (et tout l’organisme).



https://www.la-vie-naturelle.com/nadh-encozyme-30.html#description





Le yam, une plante amérindienne, stimule la DHEA, une hormone qui ralentit le vieillissement grâce aux molécules de diosgénine qu’elle contient. Cette plante permet aussi de soulager les règles douloureuses ou les symptômes de la ménopause ;



C’est une plante, vivace et grimpante, que l’on appelle aussi igname sauvage ou dioscorée chevelue. Elle pousse essentiellement dans les régions intertropicales, boisées et humides, d’Amérique du Sud et d’Asie. La médecine traditionnelle chinoise la consacre d’ailleurs comme une plante de la longévité.



Il en existe plusieurs variétés, et l’espèce villosa, chargée en principes actifs d’intérêt, est celle que l’on retrouve le plus souvent dans les compléments alimentaires. On utilise essentiellement son tubercule.



Son activité antioxydante est due à la présence de nombreux composés antioxydants et antiradicalaires : des tanins , des caroténoides (notamment du bêtacarotène), des flavonoïdes et de la vitamine C capable de piéger et d’éliminer les radicaux libres. La vitamine C est également essentielle à la synthèse du collagène .



https://www.onatera.com/produit-yam-sauvage-500-mg-extrait-30-gelules-vitall,16636.html





Des solutions essentielles comme les « 5 stars de la santé naturelle » : les omega-3, la vitamine D3, la curcumine, les probiotiques et le magnésium.



Mais il y a beaucoup, beaucoup d’autres remèdes merveilleux, adaptés à des dizaines de soucis de santé spécifiques :



Si vous avez des problèmes de mémoire, le silicium est un excellent antioxydant qui nettoie “la rouille” sur vos cellules et empêche l’intrusion d’aluminium dans votre corps, en partie responsable des maladies d’Alzheimer et de Parkinson ;





Vous êtes capable d’agir sur le gène FOXO3, celui qui contrôle le bon vieillissement. Ce gène régule la multiplication des cellules, leur croissance et leur survie. Par exemple, un bon moyen de stimuler ce gène est le jeûne intermittent (de 16h au moins) ;



Dans le cadre de leurs recherches, les scientifiques ont surtout étudié la réaction des cellules souches du cerveau lorsqu’elles sont soumis au stress oxydatif, un phénomène d’oxydation chimique qui se produit lorsque nos cellules se font agresser par les radicaux libres. Ils ont alors constaté que la protéine FOXO3 est directement modifiée par le stress oxydatif. "Cette modification envoie la protéine dans le noyau de la cellule souche où elle active les gènes de réponse au stress"



Plus d'infos sur :

https://fr.wikipedia.org/wiki/FOXO3A



La fumeterre a la réputation de rendre centenaire. Cette plante aux vertus détoxifiante pour le foie permet aussi de lutter contre les problèmes dermatologiques ou les migraines. Sa posologie est très simple : 1 litre d’eau et 5 cuillères à soupe de plante séchée ;



Aussi appelée herbe à la jaunisse, la fumeterre officinale (fumaria officinalis) est une plante phare du foie et des organes qui dépendent de son bon fonctionnement. En gélules ou en tisane, elle est utilisée pour ses effets détox, dépuratifs. Ses bienfaits sur la peau et la digestion sont aussi appréciés.



Selon la situation, elle stimule la sécrétion de bile par les cellules du foie ou, à l’inverse, la ralentit s’il y en a trop. Elle en facilite aussi l’évacuation. Antispasmodique, elle réduit la contractilité excessive du sphincter d’Oddi, un muscle qui ouvre vers l’intestin et permet que la bile s’y déverse lors de la digestion.

Indications : quand on souffre de digestion difficile, de douleurs intestinales ou encore de spasmes biliaires.

Mode d’emploi : on la trouve sous forme d’extrait sec de plante entière, d’extrait aqueux ou de tisane. Plusieurs spécialités pharmaceutiques (Oddibil, Schoum) dont l’actif principal est la fumeterre sont également commercialisées : prendre jusqu’à 1 g d’extrait sec ou 2 à 3 g de plante par jour.



https://www.france-herboristerie.com/tisanes-plantes-simples/100250-fumeterre-plante-ct-100-g-fumaria-officinalis-3701220708444.html



Et il existe bien d’autres remèdes santé à connaître pour gagner 10, 15 voire 20 années de vie.



Bonne lecture et prenez soin de vous !



PS: Les liens de cet article vous permettront de trouver facilement des produits, mais vous pouvez aussi effectuer votre propre recherche afin de trouver le produit et le prix qui puisse vous convenir. Faites néanmoins attention à la qualité des produits.





Jean-Michel GRIVEAU











