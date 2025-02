61 pays s’engagent pour une gouvernance mondiale de l’IA, mais des absences notables persistent

Le sommet a également été l’occasion pour la France d’affirmer son ambition dans le domaine de l’IA. Emmanuel Macron a annoncé des investissements massifs dans le secteur, avec une enveloppe de plusieurs milliards d’euros. Ces fonds proviennent principalement des Émirats arabes unis (50 %), suivis du Canada et des États-Unis (20 % chacun), ainsi que du Royaume-Uni, de la Suède et du Japon. L’absence notable des autres pays européens dans ce financement a toutefois suscité des questions.



En réponse, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a annoncé une initiative baptisée «EU AI Champions Initiative», dotée de 200 milliards d’euros. Cette annonce vise à rééquilibrer les efforts européens dans le domaine de l’IA, où la France se distingue actuellement comme un acteur majeur.



L’événement a réussi à attirer l’attention du grand public sur les enjeux de l’IA. Les médias ont largement relayé les discussions, contribuant à une meilleure compréhension des applications pratiques de cette technologie. Des initiatives telles que «Objectif IA», visant à former des fonctionnaires et des institutions privées, ont été saluées. Par ailleurs, des formations obligatoires sur l’IA seront introduites dans les programmes scolaires dès 2025, témoignant de l’importance accordée à cette technologie.



Cependant, des voix critiques se sont fait entendre, notamment lors d’un contre-sommet. Les inquiétudes portent sur les risques liés à l’IA, notamment son impact environnemental, les questions de sécurité et les implications éthiques. Les organisateurs du sommet ont répondu à ces préoccupations en mettant en avant des recherches scientifiques présentées à Polytechnique, où des experts ont exposé les limites et les impacts de l’IA.



Malgré les avancées, de nombreux défis restent à relever. La régulation de l’IA continue de diviser les nations. Lors de son discours, le vice-président américain J.D. Vance a mis en garde contre une «régulation excessive» qui pourrait freiner l’innovation. Cette position contraste avec celle des signataires de la déclaration, qui plaident pour un encadrement plus strict.



En parallèle, l’implication croissante des acteurs privés dans des enjeux nationaux soulève des questions. Des figures comme Elon Musk ont déjà démontré l’influence des entreprises technologiques sur des questions de sécurité et d’accès à l’information. En France, Emmanuel Macron a salué le rôle des industriels nationaux dans le développement de l’IA, marquant un changement notable dans la manière dont les gouvernements collaborent avec le secteur privé.