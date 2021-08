Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Naturopathie 7 excellentes raisons de manger du concombre

Boire du jus de concombre frais, maison, est presque « comme se faire une injection intraveineuse de vitamines, minéraux et enzymes. » En cette période de grand beau temps, il mérite d’être appelé « Roi des légumes de l’été ».



Le concombre est un allié diététique en été. 7 excellentes raisons de manger du concombre Le concombre contient un flavonoïde appelé « fisétine ». C’est un composé anti-inflammatoire très important pour le cerveau . Il protège les neurones du déclin cognitif lié à l’âge, renforce la mémoire. Dans des expériences sur les souris, la fisétine a atténué les symptômes de la maladie d’Alzheimer.

Le concombre est une « bombe » d’antioxydants : vitamine C, bêta-carotène, quercétine, apigénine, lutéoline et kaempférol. La quercétine atténue les allergies (effet antihistaminique), le kaempférol protège les cellules sanguines de l’oxydation ;

Contre le stress, le concombre contient de nombreuses vitamines du groupe B, dont les vitamines B1, B5 et B7 (biotine), connues pour apaiser les sentiments d’anxiété et compenser certains effets du stress ;

Le concombre contient du potassium, qui aide à diminuer la tension artérielle . Pour que les cellules puissent bien fonctionner, il est important d’avoir 30 fois plus de potassium à l’intérieur des cellules qu’à l’extérieur. Avec le sodium, le potassium permet aux cellules nerveuses de transmettre les signaux électriques, et aux cellules musculaires de se contracter, en particulier celles du cœur. Il contient aussi de la vitamine K, bonne pour les artères et les os ;

Il purifie les intestins : le concombre contient les deux éléments de base d’une bonne digestion, à savoir l’eau et les fibres. 50 g de fibres pour 1000 calories consommées. Il détoxifie les intestins, et forme une sorte de gel protecteur le long de la paroi intestinale. Les personnes qui souffrent de reflux et de mauvaise haleine devraient manger du concombre ;

Le concombre a un effet anti-inflammatoire qui peut être très intéressant pour les personnes souffrant d’inflammation chronique, par exemple aux articulations. Des études sur les animaux indiquent qu’il pourrait inhiber l’activité des enzymes pro-inflammatoires (COX-2, comme le médicament Vioxx). Recettes Il est dommage de se contenter des simples salades de concombre. Même si elles sont délicieuses, surtout avec une sauce au yaourt de brebis, de la ciboulette ou de la menthe, on passe à côté de toutes les autres expériences gustatives du concombre.



Depuis quelques années, la mode du gaspacho et des soupes froides nous a fait redécouvrir le « gaspacho vert », à base de concombre. C’est excellent et de multiples recettes et mélanges sont possibles.



Penser aussi au concombre cuit : toutes les recettes sont possibles, du concombre braisé au concombre étuvé (petits concombres cuits dans du beurre et assaisonnés de poivre et de cloud de girofle), ou farci.



Les soupes chaudes au concombre sont aussi délicieuses : on peut par exemple le couper en dés et le faire revenir avec des oignons, puis ajouter des épinards hachés, poivre et sel, puis mixer. Servir avec de la crème ou du yaourt.



Sur Internet, vous trouverez des centaines de recettes de concombre, pour varier les plaisirs.



Le concombre est très populaire pour les masques anti-rides, et dans les lotions contre l’acné.



Traditionnellement, il était utilisé contre la fièvre (effet rafraîchissant), contre le mal de tête et comme diurétique, car il contient 95 % d’eau, et son amertume active la détoxification du foie.

Plus un aliment est banal, meilleur il est pour la santé

C’est un cercle vertueux : les peuples qui consomment des aliments nutritifs deviennent plus vigoureux, et plus nombreux. Ils prennent l’ascendant sur les autres, et leurs habitudes alimentaires s’imposent plus largement.



S'il fallait faire un classement, le meilleur fruit dans l’absolu serait sans doute la pomme (« Un pomme par jour éloigne le médecin pour toujours », selon le dicton).



Le meilleur légume serait le chou. La meilleure herbe le persil, le meilleur condiment l’ail. Le meilleur aliment tout court serait l’œuf.



Une personne qui ne se nourrirait que de chou, d’œufs, d’ail, de persil et de pommes, aurait les plus grandes chances d’être en parfaite santé et de vivre cent ans.



Le concombre pourrait être ajouté à cette liste, surtout pour ses vertus purifiantes et ses bienfaits sur les intestins. C’est le 4e légume le plus cultivé au monde.



Bonne lecture et prenez soin de vous !



Un pomme par jour éloigne le médecin pour toujours



Jean-Michel GRIVEAU











Flashback : < > Tension élevée ? N’arrêtez surtout pas le sel ! Hypertension, rétention d'eau : soignez-vous au pissenlit La naturopathie - Un concept de médecine préventive Le courrier des Lecteurs | Naturopathie