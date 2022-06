70 hectares de forêt détruits par les flammes en Lozère

Il est pour l’instant difficile de donner avec précision les causes de cet incendie à cause de la non disponibilité d’un rapport officiel. Le témoignage des pompiers ne fait que préciser le départ des flammes : le dessus de la cité médiévale de Sainte-Enimie. Un endroit touristique que l’on qualifie des « plus beaux villages de France » et classé au patrimoine de l’Unesco.

En attendant la fin de l’enquête de la gendarmerie, il faut retenir que plusieurs maisons ont été sauvées par les pompiers. Mais on déplore la perte de nombreux pinèdes de résineux partis en fumée.