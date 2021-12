A 35 ans, il devient le plus jeune président de la République de l'histoire du Chili.

Comme les pronostics de plusieurs, il y a quelques jours, l'homme de gauche sort vainqueur des élections présidentielles. A 35 ans, il devient le plus jeune président à diriger ce pays. Cela n’a pas été quand même facile pour lui. Au deuxième tour avec José Antonio Kast, représentant la droite, la victoire n’était pas gagnée d’avance. Mais c’est désormais une réalité avec un dépouillement de 80% des bureaux de vote, le nouveau président dépassait déjà son adversaire de dix points. C’est pourtant son adversaire qui était premier au premier tour des élections.

Ce dernier avait 27,9 % des voix contre Boric Gabriel qui le suivait avec 25, 8%. En fin de compte, c’est 55,87% pour Gabriel Boric et 44,13 pour José Antonio pour ce second tour.