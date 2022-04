ALERTE : Nouveau scandale sur les médicaments anti-hypertension, comment pratiquer la cohérence cardiaque

Et ce n’est pas la première fois.En 2019 déjà, l’antihypertenseur Valsartan® avait été retiré du marché pour les mêmes raisons.C’est l’occasion de vous rappeler que si vous prenez des médicaments contre l’hypertension, vous devez savoir qu’ils ne sont pas sans conséquences :Une étude menée à Birmingham, sur 27 000 américains de plus de 45 ans, a montré que ceux qui prenaient le plus de médicaments contre la tension sont ceux qui ont fait le plus d’AVC !Ceux qui prenaient au moins 3 médicaments pour ramener leur tension à 12 avaient 248 % de risque en plus de faire un AVC par rapport à ceux qui avaient une tension à 12 sans médicament.Et c’est sans parler des crampes liées aux diurétiques, des migraines dues aux bétabloquants ou encore des risques d’Alzheimer liés aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion…Et pendant ce temps-là, les preuves scientifiques continuent de s’accumuler sur l’efficacité d’une méthode 100% naturelle et gratuite !Sans aucun risque pour votre santé, elle peut vous permettre de :Normaliser votre tension en moins de 28 joursVivre jusqu’à 80 ans et plus sans AVC ni crise cardiaqueAvoir plus d'énergie pour profiter des moments avec les personnes que vous aimezÀ tel point qu’elle est devenue la prescription n°1 des cardiologues américains, devant n’importe quel médicament !Je vous invite à la découvrir ci-dessous.Je vous assure que vous ne serez pas déçu.La nouvelle prescription n°1 des cardiologues qui PULVÉRISE stress, hypertension et problèmes cardiaquesValidée par plus de 10'000 études et les plus grandes universités américaines :La méthode se résume par le « 365 » : 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. Il suffit d’inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes (en comptant lentement jusqu’à 5). La méthode peut se pratiquer assis ou debout, mais pas couché. Avec de l’entraînement on peut la pratiquer en marchant, et profiter ainsi de tous les « moments perdus » dans les transports, les salles d’attentes ou en allant à une réunion.La cohérence cardiaque est un outil simple, gratuit, sans contre-indication et à la portée de tous. Elle s’inscrit dans une hygiène de vie pour une meilleure santé physique et mentale, pensez à l’introduire dans votre routine quotidienne car son efficacité dépend de sa régularité.Les bénéfices de cette pratique de mise en cohérence cardiaque par la respiration sont importants.L’exercice a un effet de relaxation immédiat, car les phénomènes physiologiques qu’il entraîne agissent instantanément.Dans les heures qui suivent, l’effet le plus important concerne la baisse du cortisol, « l’hormone du stress » ce qui vous permet une baisse de l’anxiété et une meilleure régulation des émotions. La cohérence cardiaque a un effet direct sur l’augmentation de l’amplitude de la variabilité cardiaque en plus d’avoir des effets apaisants immédiats.L’ensemble des grandes fonctions du corps humain vont également être favorablement affectées. Augmentation de l’immunité, de la DHEA (surnommée parfois "hormone de jeunesse"), meilleure gestion du poids, baisse de l’hypertension artérielle, augmentation des ondes alpha cérébrales (concentration, apprentissage, mémoire).Utilisée régulièrement dans le système « 365 » cette pratique vous permettra de bénéficier de tous ces effets favorables sur le long terme.Source: https://www.medoucine.com