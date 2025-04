ANNA – Maison GRF : L’excellence bistronomique à Paris 17e, orchestrée par le chef MOF Stéphane Gaborieau

ANNA – Maison GRF se distingue par sa capacité à marier l’exigence de la haute cuisine à la convivialité d’un bistrot moderne. Dès l’entrée, le décor séduit par son élégance : bois brûlé, bar en étain, luminaires épurés, et une salle baignée de lumière qui invite à la détente. La carte, orchestrée par Stéphane Gaborieau, fait la part belle aux produits frais et de saison. Parmi les incontournables, on retrouve le saumon mariné façon Gravlax , les viandes grillées à la perfection , ou encore des desserts maison qui ravissent les papilles. Les accords mets et vins, soigneusement sélectionnés, complètent cette expérience gustative. L’accueil, chaleureux et professionnel, fait de chaque visite un moment privilégié, que ce soit pour un déjeuner d’affaires, un dîner romantique ou une célébration entre amis. ANNA propose également des événements privés sur-mesure, des soirées à thème et des animations culinaires, renforçant ainsi son rôle de lieu de vie et de partage au cœur du 17e arrondissement.