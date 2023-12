Découvrir la ville de Lausanne en Suisse

Musée Olympique de Lausanne

Visite de la ville en famille : matinée dans la vieille ville, avec la place de la Palud, les Escaliers du Marché et le parc de Mon Repos. Après-midi consacrée à Aquatis. Fin d'après-midi et soirée à Ouchy Journée familiale alternative au zoo. Journée au Zoo de Servion ou au Zoo de Sauvabelin (avec la Tour de Sauvabelin). Milieu d'après-midi Quartier d'Ouchy à Lausanne, avec promenade, parcs et plage (en été). Soirée Vieille Ville Itinéraire des attractions gratuites : le matin, promenade dans la vieille ville, avec la place de la Palud, l'Escaliers du Marché et la cathédrale (sans tour). Après-midi Jardin botanique, Parc olympique et quartier d'Ouchy. Soirée quartier du Flon Journée des musées : matinée dans la vieille ville, avec la place de la Palud, les Escaliers du Marché, la Cathédrale (avec tour) et le Château Saint-Marie. L'après-midi, musées au Palais de Rumine (alternativement Musée Cantonal des Beaux Arts). Soirée quartier du Flon

Conseils pratiques

Se déplacer à pied dans la vieille ville : la vieille ville se visite parfaitement à pied, en raison de sa proximité avec les principales attractions et de son atmosphère d'antan.

Transports gratuits en cas de séjour d'une nuit : si vous séjournez une nuit à Lausanne, vous recevrez gratuitement, lors de votre enregistrement, la Lausanne Transport Card, qui vous permettra d'utiliser les transports publics dans plusieurs zones (11, 12, 15, 16, 18 et 19).

Où se garer : si vous arrivez en voiture, la meilleure solution est de la laisser dans l'un des nombreux parkings, qui sont surveillés par vidéo et coûtent moins cher que le stationnement dans la rue (CHF 3.00/heure, €3.10). Infos sur le site officiel de la Ville de Lausanne

Déjeuner dans une brasserie : à Lausanne, comme dans toute la Suisse, les prix sont très élevés, mais pour une expérience authentique et une dégustation de plats traditionnels, optez pour une brasserie pour le déjeuner ou le dîner.

Goûtez le Papet Vaudois : c'est l'un des plats les plus typiques du canton de Vaud, composé d'un mélange de poireaux et de pommes de terre, accompagné de saucisses.

musée olympique de lausanne Après avoir quitté le parc, nous vous recommandons de visiter l'après-midi l'une des attractions les plus importantes de la ville : le Musée olympique de Lausanne. Trois possibilités principales s'offrent à vous pour y accéder : si vous êtes en voiture, nous vous recommandons de la prendre au parking et de la garer dans le quartier d'Ouchy ; si vous êtes à pied, vous pouvez rejoindre le musée en 20 minutes de marche ou en empruntant la ligne de métro M2 (Ours-Jordils, 20 min).A découvrir en location de voiture à Lausanne , situé au bord du lac Léman et voulu par De Cubertin, le musée ressemble de l'extérieur à un temple grec, avec une belle façade de marbre blanc ! L'intérieur, quant à lui, s'étend sur trois niveaux, abritant diverses expositions racontant l'histoire des grands champions olympiques, avec 300 écrans et les 1000 objets présents, dont des torches olympiques, des médailles, des documents et des vêtements !Info visite : ouvert de juin à octobre du mardi au dimanche de 9h à 18h, de novembre à mai du mardi au dimanche de 10h à 18h, le lundi toujours fermé. Entrée CHF 20.00 (€21.00) - réserver en lignePromenade au Parc Olympique : prenez le temps de vous promener dans le grand parc qui surplombe le lac. Ici, juste devant l'entrée du musée, vous pourrez admirer la flamme olympique, qui brûle depuis le jour de l'ouverture du musée (23 juin 1993). Plan d'accèsLausanne quartier du port d'Ouchy Et enfin, passez le reste de l'après-midi, voire la soirée si vous êtes à Lausanne en été, dans le quartier d'Ouchy, le beau quartier qui donne directement sur le lac. C'est un quartier à visiter à pied, en longeant le bord du lac et en rejoignant les différents points d'intérêt, dont le Musée olympique.Ouchy vous permettra de profiter d'une des plus belles vues de Lausanne ! C'est un quartier animé et moderne avec de nombreux clubs, restaurants et activités, mais jusqu'au 19e siècle, c'était un petit village de pêcheurs ! Si vous voyagez avec des enfants, vous pouvez faire du patin à roulettes ou du skateboard, ou vous détendre dans l'une des nombreuses aires de jeux. Si vous n'en avez pas assez des visites culturelles, vous pouvez admirer le magnifique château datant du 12e siècle, reconstruit plusieurs fois jusqu'à la dernière rénovation néogothique en 1889, et qui abrite aujourd'hui un hôtel de luxe !A ne pas manquer en été : le quartier d'Ouchy est à son apogée en été ! On peut y flâner sur la promenade du bord du lac, se détendre à la piscine de Bellerive ou découvrir le parc du Denantou, où se trouve un pavillon thaïlandais. Et si vous voulez vous mêler à la population locale, commandez une bière fraîche au Minimum, que vous pourrez ensuite boire sur le petit mur en admirant le lac !A voir si vous avez plus de tempslausanne palais de rumine et musee cantonal de geologie vue ter Si vous pouvez rester un week-end, vous pouvez compléter cet itinéraire avec quelques attractions et sites incontournables dans et autour de la ville. Voici les autres choses à voir à Lausanne si vous restez quelques jours de plus.Palais de Rumine : imposant et beau palais Renaissance près de la cathédrale, sur la place de la Riponne - Itinéraire ;Aquatis : le plus grand aquarium d'eau douce d'Europe, qui abrite plus de 10 000 poissons et reptiles ;Collection de l'Art Brut : musée original exposant des œuvres d'artistes autodidactes, souvent des marginaux, des condamnés ou des personnes ayant vécu dans des hôpitaux psychiatriques ;Musée et jardin botanique : une véritable oasis de paix pleine de fleurs et de plantes située sur la colline de Montriond, avec plus de 6 000 plantes du monde entier - Plan d'accès ;Parc de Mon Repos : un beau parc à l'anglaise avec des allées, une orangeraie, une tour néogothique avec une grotte, une cascade et plusieurs volières.Si la visite du Musée Olympique ne vous intéresse pas, il existe de nombreuses alternatives en ville, à commencer par les musées ! Vous pouvez remplacer votre visite par celle du Palais de Rumine (CHF 8.00/€7.50), qui abrite le Musée de géologie, de zoologie, d'archéologie et d'histoire. Si vous aimez l'art, vous pouvez visiter le Musée Cantonal des Beaux Arts (MCBA, CHF 20.00/€18.66) ou la Collection de l'Art Brut (CHF 12.00/€11.00), tous deux situés dans la vieille ville. La Fondation de l'Hermitage (22,00 CHF/20,10 €), située dans le nord de la ville, est également très intéressante. Elle propose des expositions temporaires d'artistes de renommée mondiale. Pour ces musées, il faut prévoir en moyenne deux à trois heures de visite.Plus petit, le MUDAC, le Musée du design contemporain et des arts appliqués (CHF 12.00/€11.00), s'adresse aux amateurs de design sous toutes ses formes. La visite dure en moyenne 1 heure.Si, au contraire, vous aimez la science et l'innovation, à environ 6 km du centre de Lausanne se trouve le Rolex Learning Center (gratuit), un laboratoire "ouvert" construit pour favoriser la collaboration et la recherche pour l'avancement de la science et de la technologie. En voiture, il faut compter environ 10 minutes.Si vous voyagez en famille, vous ne pouvez certainement pas manquer le fantastique Aquatis (CHF 29.00/€27.00), le plus grand aquarium d'eau douce d'Europe ! Vous pouvez également inclure dans votre itinéraire une halte au Jardin botanique (gratuit) ou au Parc zoologique de Servion (CHF 12.00/€11.00), situé à quelques kilomètres de Lausanne, près de la forêt du Jorat, qui abrite diverses espèces animales. Au nord de la ville, en revanche, se trouve le parc de Sauvabelin avec la Tour de Sauvabelin en bois (gratuite), qui offre une vue magnifique sur les environs, et le Zoo de Sauvabelin.