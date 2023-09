Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Abdominoplastie, le Dr Marsili Riccardo de Paris réponds à nos questions

L'abdominoplastie est une opération qui vise à redéfinir l'abdomen, pour lui donner un aspect plus tonique et défini.



Cette zone du corps est en effet sujette à diverses imperfections esthétiques, tant chez les hommes que chez les femmes ; parmi les plus courantes, le relâchement cutané est certainement l'une des plus importantes et des plus subies.



Cette opération est en effet idéale pour tous ceux qui souhaitent réduire la graisse abdominale et localisée, redéfinir les hanches, lutter contre la flaccidité, améliorer la posture, réduire la charge lombaire ou éliminer l'excès de peau.



Il faut cependant préciser que si l'abdominoplastie est un excellent allié pour remodeler le corps, elle ne se substitue pas à une alimentation saine.



En effet, l'opération permet certes de se débarrasser des bourrelets et de l'excès de graisse, mais si l'on n'adopte pas un mode de vie sain par la suite, la graisse s'accumulera à nouveau.



Ceci étant dit, comprenons de quoi il s'agit plus précisément, quel est le coût de l'abdominoplastie, les cicatrices qui subsistent et les techniques chirurgicales utilisées.







Quelle est la différence entre une mini plastie abdominale et une plastie abdominale ?

La plastie abdominale (abdominoplastie) et la mini plastie abdominale sont deux interventions esthétiques qui visent à réduire la peau flasque et le tissu adipeux autour de l'abdomen. Mais comment choisir l'intervention qui vous donnera le résultat escompté ?

Nous allons vous présenter les principales différences entre la plastie abdominale et la mini plastie abdominale afin de vous aider à choisir l'intervention qui vous convient le mieux.

Mini plastie abdominale et plastie abdominale

La mini plastie abdominale est devenue une intervention esthétique populaire car elle est moins invasive et moins douloureuse que la plastie abdominale traditionnelle. La mini plastie abdominale n'est pas aussi étendue et ne nécessite qu'une petite incision dans la région abdominale pour enlever l'excès de peau sous le nombril et resserrer les muscles abdominaux.

L'abdominoplastie, en revanche, est plus invasive car elle concerne le milieu et le bas de l'abdomen, peut inclure une liposuccion et peut éliminer une plus grande quantité d'excès de peau et de graisse.

Comme la plastie abdominale traditionnelle concerne l'ensemble de l'abdomen, elle convient mieux aux personnes qui ont souffert d'obésité, qui ont eu plusieurs grossesses ou qui souffrent d'un relâchement excessif de la peau.

La mini plastie abdominale convient mieux aux patients qui sont en bonne forme physique mais qui ont du mal à se débarrasser de certaines cellules graisseuses, qui présentent un relâchement cutané mineur dans la partie inférieure de l'abdomen et qui cherchent à remodeler leur silhouette dans le cadre d'une mini plastie abdominale.

La mini plastie abdominale et la plastie abdominale peuvent toutes deux faire partie d'un remodelage de la silhouette qui peut inclure une augmentation mammaire, un lifting des seins ou une réduction mammaire.

La mini plastie abdominale est une intervention de chirurgie esthétique pratiquée sous anesthésie locale ou générale. À l'aide d'un endoscope, une petite incision est pratiquée juste au-dessus de la zone pubienne afin d'éliminer l'excès de graisse. Selon le patient, une liposuccion peut être pratiquée pour affiner la zone traitée. Les muscles abdominaux relâchés sont resserrés avant que la peau lâche ne soit délicatement étirée au-dessus de l'incision et que l'excédent ne soit éliminé. L'intervention elle-même dure environ une à deux heures et le temps de récupération est d'environ 1 à 3 semaines.



Souhaitez-vous avoir un ventre plat à temps pour l'été ?

L'abdominoplastie est généralement pratiquée sous anesthésie générale, car elle nécessite une incision horizontale plus importante sur l'abdomen, entre la ceinture abdominale et l'os pubien, cachée le long de la ligne du bikini.

La longueur de l'incision lors d'une abdominoplastie est déterminée par la quantité de peau qui doit être retirée pour répondre aux attentes et aux résultats souhaités par le patient. Le médecin peut être amené à pratiquer une incision supplémentaire autour du nombril.

Les muscles situés sous la paroi abdominale sont resserrés, ce qui permet de remédier à la séparation musculaire qui a pu se produire à la suite de la grossesse. La liposuccion peut également être utilisée pour remodeler la région de l'estomac et améliorer la silhouette du patient. La peau relâchée est soigneusement étirée vers le bas, l'excès de peau est retiré et l'incision est refermée. L'intervention peut durer jusqu'à cinq heures et la période de convalescence est généralement d'un mois, avec une restriction de l'activité physique pendant au moins six semaines.



La différence de risques

Avant de subir une intervention chirurgicale (esthétique ou non), il est important de connaître les risques, de comprendre le processus de rétablissement et de discuter de vos attentes avec votre médecin. Toute intervention chirurgicale comporte des risques, certains plus importants que d'autres.

Les risques associés à la mini-palpation sont considérablement moindres que ceux de la plastie abdominale complète, car la mini-palpation est beaucoup moins invasive. Parmi les effets secondaires à court terme, citons le gonflement et l'inconfort au niveau de la région abdominale, qui peuvent être facilement contrôlés par des médicaments. D'autres risques à long terme, rares et typiques des procédures chirurgicales, sont l'engourdissement, les saignements et l'infection.

Le gonflement et l'inconfort ressentis après une abdominoplastie peuvent durer plusieurs semaines, mais là encore, ils peuvent être contrôlés par des médicaments. La fatigue, les ecchymoses et un léger engourdissement sont des effets secondaires courants de la chirurgie esthétique. Les complications rares comprennent les infections, les hémorragies et les caillots sanguins.

Pour les patients en bonne santé, les complications sont très rares dans les deux cas. Pour minimiser les risques, il est important de parler ouvertement et honnêtement à votre médecin de vos antécédents médicaux, y compris de tout médicament ou problème de santé, avant de subir une opération de chirurgie plastique.



Quelle est l'intervention qui vous convient le mieux ?

La plastie abdominale traditionnelle convient le mieux aux personnes qui ont du mal à se débarrasser des gros dépôts de graisse et de l'excès de peau abdominale en suivant un régime et en faisant de l'exercice. Cette intervention est particulièrement utile pour les femmes qui souffrent de muscles abdominaux étirés ou séparés et d'un excès de peau relâchée à la suite d'une grossesse.

Les personnes qui ont perdu beaucoup de poids, qui ont un excès de peau qui ne revient pas à la normale ou les patients plus âgés dont la peau a perdu de son élasticité peuvent également bénéficier d'une plastie abdominale.

La mini plastie abdominale convient mieux aux personnes présentant un relâchement mineur et une légère protubérance de l'abdomen. Les personnes qui présentent un léger relâchement de la peau dû à la grossesse ou au vieillissement peuvent bénéficier de cette intervention. Les personnes qui souhaitent sculpter davantage leur corps peuvent également trouver qu'une mini abdominoplastie est le traitement qui leur convient.



Voici une liste de contrôle utile pour déterminer si vous êtes le bon candidat pour une mini abdominoplastie :

• Vous êtes en bonne santé

• Votre poids est resté stable pendant plus de 6 mois.

• Vous vous situez à environ 10 % de votre poids idéal

• Vous suivez un régime alimentaire sain et faites régulièrement de l'exercice.

• Vous avez une bonne tonicité et élasticité de la peau

• Vous avez des attentes réalistes



Il est important de noter que ni la mini plastie abdominale ni la plastie abdominale ne sont conçues comme un traitement de perte de poids. Les personnes qui prévoient de continuer à perdre du poids après l'intervention doivent envisager de reporter le traitement. Il est également conseillé aux femmes qui envisagent une future grossesse d'attendre avant de subir l'intervention, car il existe un risque que les muscles abdominaux se séparent ou se relâchent à nouveau pendant la grossesse.



L'abdominoplastie, également connue sous le nom de plastie abdominale, est une intervention qui permet de réduire et d'éliminer la graisse et la peau indésirables dans la région abdominale. Elle permet également de resserrer les muscles abdominaux si nécessaire. La plastie abdominale est un processus passionnant, mais à quoi faut-il s'attendre après l'opération ?

6 étapes pour faire du sport après une abdominoplastie

Après l'opération et pendant les premières semaines de convalescence, vous verrez probablement une énorme différence dans votre corps et serez probablement impatient de reprendre vos activités et vos entraînements habituels. Mais avant de sauter sur le tapis roulant ou de prendre un kettlebell et de commencer à soulever des poids, il est important de suivre ces six étapes pour s'entraîner après une abdominoplastie.



1. Écoutez votre médecin

Avant d'entreprendre TOUTE activité physique, demandez à votre médecin ce que vous pouvez attendre de l'exercice après une abdominoplastie et combien de temps vous devez attendre avant de commencer après l'intervention. La réponse de votre chirurgien dépendra de votre état avant l'opération, de votre expérience chirurgicale personnelle et de la façon dont votre corps se rétablit. Si vous étiez un coureur de marathon avant votre intervention, vous reprendrez probablement votre style de vie actif plus rapidement que quelqu'un qui a passé plus de temps sur le canapé. Les médecins de Un centre esthétique abdominoplastie vous recommanderont un programme d'exercices adapté à votre condition physique et à vos besoins de récupération. Les exigences physiques de votre travail influenceront également les conseils de votre chirurgien quant au moment où vous devriez reprendre le travail ; les personnes ayant un emploi sédentaire reprennent généralement le travail plus rapidement que celles qui ont un emploi exigeant un effort physique important.



2. S'asseoir et se lever

Immédiatement après une intervention de plastie abdominale, même les personnes les plus en forme physiquement peuvent avoir besoin d'aide pour des tâches apparemment simples comme s'asseoir et se lever. Il est important de bouger un peu dans les 24 heures qui suivent l'abdominoplastie pour favoriser la circulation sanguine. Cependant, assurez-vous de la présence d'une personne lorsque vous commencez, car vous pourriez être instable. Marcher après une abdominoplastie est important ; chaque jour suivant l'intervention, vous devriez marcher un peu plus longtemps et un peu plus loin, afin d'augmenter votre force et de faciliter la cicatrisation.



3. Pratiquez une activité cardiovasculaire légère peu de temps après l'opération

Si votre plastie abdominale nécessite un resserrement des muscles abdominaux, comme dans la plupart des cas, il faut compter environ deux semaines avant de pouvoir commencer à faire des exercices cardiovasculaires légers. Là encore, il est important de consulter votre médecin avant de commencer à faire de l'exercice après une opération de chirurgie plastique. Une fois que vous avez reçu l'autorisation, vous pouvez commencer par des exercices légers qui augmentent votre rythme cardiaque sans solliciter directement vos muscles abdominaux ou centraux, comme la marche, le vélo elliptique ou le vélo stationnaire. Si votre plastie abdominale est " cutanée ", c'est-à-dire que seule la peau est excisée et resserrée, mais qu'aucun resserrement des muscles n'est nécessaire, le rétablissement est plus rapide et vous pourrez reprendre plus tôt vos activités physiques d'avant l'opération.



4. Renforcez le haut du corps et les jambes, mais évitez les abdominaux

Une fois que vous vous sentez à l'aise avec une activité cardiovasculaire légère, la plupart des patients peuvent commencer à soulever des poids légers environ trois semaines après l'intervention de plastie abdominale. Il doit s'agir d'exercices qui renforcent les bras, la poitrine, les épaules et les jambes, en plus des activités cardiovasculaires légères. Encore une fois, il est important d'éviter de soulever des poids lourds pendant cette période. Vous devez éviter les tractions, les soulèvements de poids, les planches, les redressements assis ou d'autres exercices abdominaux ou de soulèvement de poids. (Qui n'aime pas avoir une excuse pour éviter les burpees ?) C'est une période où la présence d'un entraîneur personnel est cruciale pour votre rétablissement. Il peut vous proposer des exercices ciblés qui n'exercent pas un stress excessif sur les abdominaux, ce qui vous permettra de réduire au maximum le délai de rétablissement de votre plastie abdominale.



5. Commencez à faire travailler vos abdominaux

Environ 5 à 6 semaines après l'intervention de plastie abdominale, et une fois que votre chirurgien vous a donné son accord, vous pouvez commencer à élargir progressivement votre programme d'exercices, y compris les pilates et le yoga. Là encore, un entraîneur personnel est une ressource inestimable pendant cette période. Il peut vous conseiller sur la forme, la durée et même la progression des exercices au fur et à mesure que vous retrouvez la force de vos muscles abdominaux. Vous devez cependant éviter de soulever des poids lourds ou de faire des exercices ciblant les muscles abdominaux jusqu'à ce que votre médecin vous le permette. En effet, les exercices de musculation des abdominaux après une abdominoplastie ne font qu'accroître le stress dans la région, ce qui peut nuire à votre rétablissement.



6. Reprenez votre programme d'entraînement normal

Félicitations ! Environ 7 à 10 semaines après la plastie abdominale, vous devriez être autorisé à reprendre votre programme d'exercices normal. Vous pouvez commencer à faire des abdominaux, des redressements assis et des planches, à condition d'augmenter progressivement le nombre de répétitions. Nous vous recommandons de vous concentrer sur l'exécution de ces exercices avec une forme impeccable. Soyez attentif à votre corps lorsque vous reprenez votre programme. Commencez lentement, fixez-vous des objectifs raisonnables, faites confiance à votre corps et écoutez ce dont il a besoin.



Chaque patient est unique et chaque processus de rétablissement est personnel

Votre rétablissement ne sera pas le même que celui de votre sœur ou de votre amie. Votre constitution génétique, votre niveau de forme physique avant l'opération, vos habitudes alimentaires, votre environnement et votre structure de soutien jouent tous un rôle dans votre temps de rétablissement - et les conseils de votre chirurgien tiennent compte de ces facteurs et de bien d'autres encore. Pour obtenir les résultats que vous souhaitez, il est essentiel de suivre avec précision les instructions de votre chirurgien concernant les soins à prodiguer après une abdominoplastie. Essayer de sauter des étapes de la convalescence ou pousser trop loin le processus de convalescence n'est pas seulement source de frustration, mais peut aussi annuler les résultats que vous avez déjà obtenus.



La plastie abdominale vous convient-elle ?

Une abdominoplastie est une décision importante, mais elle peut aussi changer votre vie. Chez Un centre esthétique abdominoplastie , on veut que vous vous sentiez le plus à l'aise possible et que vous soyez enthousiasmée par votre décision. C'est pourquoi une consultation privée en personne avec votre médecin est proposée, ainsi que des consultations virtuelles pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir avant l'opération.





Et le Body contouring dans tout cela ? La chirurgie de la silhouette comprend plusieurs procédures différentes en fonction de la partie du corps qui est opérée. L'objectif de la chirurgie de la silhouette est de soulever et d'éliminer l'excès de peau (ainsi que la graisse sous-jacente) qui apparaît généralement après une perte de poids importante. Contournement du corps Le processus de vieillissement peut également entraîner un relâchement de la peau. La chirurgie de la silhouette améliore la forme générale et le contour des zones ciblées, qui peuvent aller de la tête aux pieds. Malheureusement, l'ablation d'une grande quantité de tissu nécessite la création d'une grande cicatrice. Cependant, c'est un échange que de nombreux patients ayant subi ces procédures sont heureux d'avoir fait. La chirurgie de la silhouette comprend : • Lifting du visage et du cou Élimination de l'excès de peau relâchée et lifting du visage et du cou. • Lifting des seins Élimination de l'excès de peau relâchée, repositionnement de l'enveloppe mammaire et du mamelon afin d'améliorer la forme générale des seins. • Lifting du haut du corps (lifting du soutien-gorge) Élimination des plis cutanés lâches et affaissés du haut du dos. L'incision est pratiquée le long du dos, au niveau de la ligne du soutien-gorge. Lifting des seins. Cette intervention est généralement associée à un lifting des seins chez les femmes ou à une correction du contour des seins chez les hommes après une perte de poids importante. • Abdominoplastie (plastie abdominale) Resserrement des muscles abdominaux pour réduire la largeur de l'abdomen et excision de l'excès de peau abdominale. • Panniculectomie Élimination de la peau et de la graisse qui dépassent le long du milieu et de la partie inférieure de l'abdomen. Elle n'inclut pas de resserrement des muscles abdominaux comme dans le cas d'une abdominoplastie. Ce tissu en surplomb est appelé pannus. Le pannus est parfois à l'origine de problèmes cutanés tels que des irritations, des infections cutanées et/ou des plaies chroniques. Si vous souffrez de ce type de problèmes, vous pouvez peut-être bénéficier d'une couverture d'assurance. • Brachioplastie (lifting des bras) Élimination de l'excès de peau du creux du bras jusqu'au coude. • Lifting des cuisses Excision et lifting de la peau de l'avant, du milieu et/ou de l'extérieur des cuisses. La cicatrice d'un lifting de l'avant et de l'extérieur des cuisses est située le long de la limite inférieure de la ligne de culotte. Le lifting médian des cuisses donne les meilleurs résultats lorsqu'une longue cicatrice linéaire partant de l'aine intérieure descend jusqu'à la mi-cuisse. Lifting médial de la cuisse • Lifting des fesses Excise l'excès de tissu relâché le long d'une ligne horizontale qui longe le bord supérieur de vos fesses parallèlement à vos hanches. Excise l'excès de peau relâchée le long du contour de la jonction entre la partie inférieure des fesses et les cuisses. Cela permet d'améliorer le contour et la forme des fesses. • Fessière Torsoplastie Parfois appelée lipectomie de ceinture. Cette intervention crée une incision circonférentielle. Il s'agit d'une combinaison de la panniculectomie ou de l'abdominoplastie et du lifting des fesses. Suis-je un bon candidat pour un lifting des sourcils et du front ? Vous avez atteint votre poids cible et vous êtes stable. Si vous avez subi un pontage gastrique, cela fait au moins 12 mois. Vous ne souffrez pas de diabète, d'antécédents de TVP, de carences nutritionnelles ou de toute autre maladie importante qui pourrait nuire à la cicatrisation. Vous n'êtes pas satisfait(e) de l'excès de peau relâchée qui pourrait se développer avec l'âge et/ou la grossesse, et vous êtes prêt(e) à échanger l'acquisition de grandes cicatrices contre l'ablation de tissus. Rétablissement Une douleur modérée est typique. La douleur est bien contrôlée par des médicaments en vente libre ou sur ordonnance. Il se peut que vous ayez des drains chirurgicaux qui seront retirés en clinique environ 1 à 2 semaines après l'intervention. Reprenez le travail 2 à 4 semaines après l'intervention, en fonction des opérations effectuées. Protégez vos incisions pendant 6 à 8 semaines. Évitez toute tension ou friction supplémentaire sur vos incisions. Qu'est-ce que le remodelage du corps ? Portez un vêtement de compression pendant 6 semaines afin d'améliorer l'enflure et les contours. Évitez de soulever des charges lourdes et de pratiquer des activités intenses pendant au moins 3 mois après l'opération.



