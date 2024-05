Soins anti âge à Genève chez MY Beauty Clinic

Principe de Fonctionnement

Applications Anti-Âge du Tesla Med

Amélioration de la Tonicité Musculaire

Stimulation de la Circulation Sanguine

Effets sur la Qualité de la Peau

Avantages Potentiels

Non-invasif : Le traitement par Tesla Med est non invasif et ne nécessite aucune période de récupération, ce qui le rend attrayant pour ceux qui cherchent à éviter les chirurgies ou les interventions plus lourdes. Polyvalence : Peut être utilisé sur différentes parties du corps, y compris le visage, l'abdomen, les bras et les jambes.

Limitations et Considérations

Preuves Scientifiques : Les preuves directes des bénéfices anti-âge du Tesla Med sont encore à l'étude. La plupart des bénéfices observés sont indirects, provenant de l'amélioration de la tonicité musculaire et de la circulation.

Résultats Variables : Comme pour tout traitement esthétique, les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre en fonction de leur condition initiale, de leur âge, et de leur style de vie.

Coût et Accessibilité : Le coût peut être un facteur limitant, ainsi que l'accès à des centres équipés de cette technologie.

Source : https://mybeauty-clinic.ch/tesla-med/ Le Tesla Med, aussi connu sous le nom de Tesla Former ou Tesla Stimulation, est une technologie récente qui utilise le champ magnétique fonctionnel (FMS) pour stimuler les muscles et la peau. Cette méthode est principalement reconnue pour ses bénéfices en termes de renforcement musculaire et de réduction de la graisse, mais elle offre également des avantages potentiels en matière de soins anti-âge.Le Tesla Med génère un champ magnétique qui pénètre profondément dans les tissus pour induire des contractions musculaires super maximales, bien au-delà de ce qui peut être atteint par l'exercice physique. Cette stimulation intense peut aider à tonifier et à renforcer les muscles, tout en améliorant la circulation sanguine et le métabolisme dans les zones traitées.Bien que principalement axé sur le remodelage corporel et le renforcement musculaire, le Tesla Med peut également avoir des implications dans les soins anti-âge grâce à plusieurs mécanismes :En renforçant les muscles sous-cutanés du visage et du corps, Tesla Med peut contribuer à une apparence plus ferme et plus tonique. Par exemple, une utilisation ciblée sur les muscles faciaux peut potentiellement réduire l'apparence des affaissements et des rides en améliorant le support musculaire sous la peau.L'augmentation de la circulation sanguine peut améliorer l'oxygénation et la nutrition des cellules cutanées, ce qui est bénéfique pour maintenir une peau saine et retarder les signes du vieillissement.Bien que les études soient encore limitées dans ce domaine, l'amélioration de la circulation et l'augmentation de l'activité métabolique pourraient favoriser la production de collagène et d'élastine, des composants clés pour une peau élastique et jeune.