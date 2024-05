Soins éclat de la peau : Morpheus8 à Genève

Le Morpheus8 est un dispositif avancé de microneedling fractionné qui combine la radiofréquence pour traiter divers problèmes de peau et réaliser des améliorations esthétiques significatives. Il est particulièrement apprécié pour sa capacité à pénétrer profondément dans les couches de la peau, ce qui permet de stimuler la production de collagène et d'obtenir un resserrement et un rajeunissement globaux de la peau. Voici un aperçu des principaux traitements et bénéfices possibles avec le Morpheus8.

1. Raffermissement de la Peau Morpheus8 est efficace pour améliorer la fermeté de la peau en stimulant la production de collagène et d'élastine. Cela est particulièrement bénéfique pour les zones qui présentent des signes de relâchement cutané.

2. Lissage des Rides et des Lignes Fines En augmentant le collagène dans les zones ciblées, Morpheus8 aide à réduire l'apparence des rides et des lignes fines, en particulier autour des yeux, de la bouche, et sur le front.

3. Traitement des Cicatrices Le dispositif peut être utilisé pour améliorer l'apparence des cicatrices, y compris les cicatrices d'acné. La radiofréquence stimule la régénération de la peau, ce qui peut aider à lisser et à réduire les cicatrices en profondeur.

4. Réduction de la Graisse Sous-Cutanée Grâce à la chaleur générée par la radiofréquence, Morpheus8 peut également cibler les petites poches de graisse, notamment sous le menton et autour des joues, contribuant ainsi à un contour du visage plus défini.

5. Amélioration de la Texture de la Peau Les traitements peuvent affiner les pores dilatés et améliorer l'uniformité de la texture de la peau, ce qui rend la peau plus lisse et plus uniforme.

6. Réduction des Vergetures Morpheus8 peut également être utilisé pour traiter les vergetures en remodélant le collagène dans les zones affectées et en réduisant ainsi leur visibilité.

7. Traitement de l'Hyperhidrose La radiofréquence peut cibler les glandes sudoripares dans les zones de traitement, offrant une réduction de l'hyperhidrose (transpiration excessive) dans des zones comme les aisselles.

8. Amélioration de la Qualité Globale de la Peau Le traitement améliore la qualité globale de la peau en renforçant ses structures internes, ce qui peut aider à prévenir les signes futurs du vieillissement.

Fonctionnement de Morpheus8 Morpheus8 utilise des aiguilles qui pénètrent dans la peau à des profondeurs ajustables jusqu'à 4 millimètres, ce qui est considérablement plus profond que les dispositifs de microneedling traditionnels. La radiofréquence est délivrée à travers ces aiguilles, ce qui chauffe les couches sous-jacentes de la peau et déclenche une réaction naturelle de guérison. Ce processus encourage le remodelage du collagène, ce qui renforce la peau de l'intérieur.

Sécurité et Effets Secondaires Morpheus8 est généralement sûr lorsqu'il est effectué par un professionnel expérimenté. Les effets secondaires communs incluent des rougeurs, un gonflement et une sensibilité au niveau des zones traitées, mais ils sont généralement temporaires. Il peut y avoir un risque de brûlures ou d'irritation si le traitement n'est pas effectué correctement, donc il est essentiel de choisir un praticien qualifié.