Soins du corps à Genève : Cryolipolyse pour la silhouette

Source : https://mybeauty-clinic.ch/cryolipolyse/ La cryolipolyse, également connue sous le nom de "CoolSculpting" parmi d'autres marques, est une technique non invasive utilisée pour réduire les dépôts de graisse localisés. Ce traitement est basé sur le principe de la lipolyse induite par le froid, c'est-à-dire l'utilisation de températures extrêmement basses pour cibler et détruire les cellules adipeuses sans endommager les tissus environnants.Le processus de cryolipolyse implique l'application d'un dispositif refroidissant sur les zones ciblées, où la graisse est résistante à la diète et à l'exercice. Ce dispositif aspire la peau et le tissu graisseux dans un applicateur qui abaisse la température de la zone ciblée. Les cellules adipeuses, plus vulnérables au froid que les autres types de cellules, cristallisent et meurent suite à ce traitement. Ensuite, au fil des semaines et des mois suivant la procédure, le corps élimine naturellement ces cellules graisseuses mortes par des processus métaboliques.La cryolipolyse peut être appliquée sur plusieurs zones du corps où la graisse est souvent stockée :Réduction des Amas Graisseux :La cryolipolyse peut réduire significativement les amas graisseux dans les zones traitées. Des études montrent que chaque session peut réduire de 20 à 25 % l'épaisseur de la couche graisseuse dans la zone ciblée.À la suite des traitements, la silhouette devient plus sculptée et tonique, avec des contours plus définis là où la graisse a été réduite. Cela peut contribuer à une meilleure apparence générale et à un regain de confiance en soi.Les résultats ne sont pas immédiats; ils deviennent apparents environ trois semaines après le traitement, avec des résultats optimaux souvent observés après deux mois. Le processus d'élimination des cellules adipeuses peut continuer pendant quatre à six mois après la séance.Sécurité et Effets Secondaires