Abdominoplastie ou Lifting du ventre, le Dr Xavier Tenorio de Genève nous en parle

Avoir le ventre plat est un souhait récurrent en chirurgie esthétique. L'abdominoplastie est une des solutions possibles. Le Dr Xavier Tenorio de Genève nous en dit plus ! L'abdominoplastie est une intervention de chirurgie plastique qui consiste à retirer l'excès de graisse et de peau de l'abdomen et à resserrer les muscles de la paroi abdominale qui sont devenus flasques, afin d'obtenir un ventre plat.

Abdominoplastie pour éliminer la graisse abdominale et obtenir un ventre plat

Après une grossesse, une cure d'amaigrissement ou au fil des ans, la peau de l'abdomen devient flasque et contient un excès de graisse impossible à éliminer par un régime et de l'exercice. Dans ces cas, une abdominoplastie peut être nécessaire pour corriger l'abdomen et la taille, remodeler la silhouette et reconstruire la paroi abdominale.

À qui s'adresse la plastie abdominale ?

Les candidats à une opération d'abdominoplastie sont des femmes ou des hommes qui ont une silhouette plus ou moins plate, mais qui présentent une accumulation de graisse abdominale et un excès de peau au niveau de l'abdomen, et qui ne peuvent pas être éliminés par un régime ou de l'exercice physique. Particulièrement recommandé pour les femmes ayant eu plusieurs grossesses et dont la peau et les muscles abdominaux sont devenus flasques et n'ont pas retrouvé leur tonus initial.

Les personnes ayant subi une intervention chirurgicale (ballon intragastrique, méthode POSE, by-pass gastrique) et ayant perdu beaucoup de poids, de sorte que la peau de l'abdomen et de la poitrine est devenue flasque. Les personnes présentant un excès modéré de graisse abdominale et ayant perdu l'élasticité de la peau et souhaitant obtenir un ventre plat. Dans ces cas, une abdominoplastie partielle qui retend les muscles abdominaux sera suffisante. Lors de la première consultation, le chirurgien plasticien procède à une évaluation médicale afin de déterminer le degré d'accumulation de graisse et l'excès de peau au niveau de l'abdomen. Chaque cas sera évalué afin de déterminer l'intervention la mieux adaptée à la silhouette souhaitée et à la constitution physique de l'intéressé.

En quoi consiste l'opération d'abdominoplastie ?

L'intervention chirurgicale dure environ 3 à 4 heures, selon le degré de correction souhaité. L'abdominoplastie est réalisée sous anesthésie générale ou locale et comporte généralement 5 phases :

Deux incisions sont pratiquées afin d'éliminer l'excès de peau et de graisse abdominale :

? une longue incision d'une hanche à l'autre, juste au-dessus de l'os pubien,

? une autre incision autour du nombril. Ce processus est appelé dermolipectomie.

La paroi abdominale est reconstruite par plusieurs sutures qui rejoignent les muscles abdominaux.

La peau est refermée en suturant le lambeau de peau.

L'ombilic est repositionné par néoumbilicoplastie.

Une liposuccion des flancs et des hanches est pratiquée pour remodeler la silhouette, si nécessaire.

Quels sont les résultats d'une abdominoplastie ?

Après une abdominoplastie, vous devrez rester à l'hôpital pendant 24 à 48 heures afin de pouvoir contrôler les résultats de l'opération.

Les premiers jours après l'opération, l'abdomen est quelque peu gonflé, avec une certaine gêne ou douleur qui est contrôlée par des médicaments. Pendant ces premiers jours, il est conseillé de se reposer pour se rétablir rapidement. Au bout de 4 à 6 semaines, vous vous sentirez comme avant l'opération, même s'il n'est pas conseillé de faire de gros efforts pendant les premiers mois. Les résultats seront visibles progressivement après ces premières semaines, au cours desquelles le gonflement de l'opération disparaîtra et les résultats définitifs commenceront à être visibles. Après l'abdominoplastie, vous aurez réussi à éliminer l'excès de graisse abdominale et vous aurez un ventre plat et lisse. Les résultats de l'abdominoplastie sont généralement définitifs, à condition qu'ils soient accompagnés d'une alimentation équilibrée, d'exercices physiques et d'un mode de vie sain.

Qu'est-ce que l'abdominoplastie ?

Il s'agit d'une technique visant à corriger les altérations abdominales causées par : une grossesse, des changements de poids importants ou le simple passage du temps. L'abdominoplastie permet d'éliminer l'excès de graisse et la peau pendante de l'abdomen, mais aussi de corriger la séparation entre les muscles grands droits de l'abdomen. Cette technique chirurgicale répare, resserre et rejoint les muscles abdominaux sur la ligne médiane, ce qui permet d'obtenir un ventre plat, ferme et en bonne santé.

Effets de la grossesse sur l'abdomen

Après une grossesse, il est très fréquent que le muscle grand droit de l'abdomen se sépare (diastase), ce qui entraîne une "perte de taille". Cette affection ne réagit pas à l'exercice, aux traitements cosmétiques ou à la physiothérapie. Seule une abdominoplastie peut permettre de réunir ces muscles.

Qu'est-ce que l'abdominoplastie ?

Cette opération est réalisée sous anesthésie péridurale ou générale, en fonction des caractéristiques de chaque patient et de l'avis de l'anesthésiste. Une incision horizontale est pratiquée dans la partie inférieure de l'abdomen, au-dessus du pubis, souvent en profitant de l'existence d'une cicatrice de césarienne antérieure. Cette incision permet de réunir les muscles abdominaux s'ils sont séparés et de remodeler ainsi la taille. Par la suite, l'excès de peau et de graisse est retiré pour obtenir un abdomen plat et ferme.







Dr Xavier Tenorio

