Abdominoplastie pour les femmes, trouver un spécialiste à Genève

Les meilleurs candidats pour une abdominoplastie sont les femmes ou les hommes qui sont en relativement bonne forme mais qui sont gênés par un important dépôt de graisse ou une peau abdominale lâche qui ne réagit pas aux régimes ou à l'exercice. Les patients qui ont l'intention de perdre beaucoup de poids ou qui prévoient d'être enceintes devraient reporter l'opération, car les muscles abdominaux resserrés pendant l'opération peuvent se séparer à nouveau pendant la grossesse. Les patients ayant subi une abdominoplastie doivent s'attendre à un arrêt de travail de deux à quatre semaines. L'assurance ne couvre généralement pas cette intervention, à l'exception de la réparation d'une hernie, le cas échéant.



Planification de l'intervention à Genève

Lors de votre première consultation, on va déterminer l'ampleur des dépôts de graisse dans votre région abdominale, puis évaluer votre teint et vous donnera une recommandation de procédure spécifique ainsi qu'un résultat réaliste. Si vos dépôts de graisse se limitent à la zone située sous le nombril, il se peut que vous ayez besoin d'une intervention moins complexe, appelée abdominoplastie partielle ou mini-relation abdominale. En revanche, on peut vous recommander une abdominoplastie partielle ou complète accompagnée d'une liposuccion pour éliminer les dépôts de graisse au niveau des hanches afin de vous donner une meilleure silhouette.



Anesthésie, Durée de l'intervention à Genève

La plastie abdominale est généralement pratiquée dans un centre de chirurgie ambulatoire accrédité au niveau national. Vous recevrez une anesthésie générale, ce qui signifie que vous dormirez pendant l'opération. L'opération dure de deux à cinq heures, selon l'ampleur de l'intervention. Par exemple, une abdominoplastie partielle peut durer une heure ou deux.



Pendant et après

Lors d'une abdominoplastie complète, une longue incision d'un os de la hanche à l'autre est pratiquée, juste au-dessus du pubis, ainsi qu'une seconde incision pour dégager le nombril des tissus environnants. Il sépare ensuite la peau de la paroi abdominale jusqu'aux côtes et soulève un large lambeau de peau pour révéler les muscles verticaux de l'abdomen. Il rapproche ces muscles et les suture dans leur nouvelle position, ce qui permet de raffermir la paroi abdominale et d'affiner la taille. Il étire le lambeau de peau vers le bas, retire la peau excédentaire et découpe un nouveau trou pour le nombril, qu'il suture en place. Enfin, il suture et panse les incisions. Dans le cas d'une abdominoplastie partielle, la peau n'est séparée qu'entre la ligne d'incision et le nombril. Le lambeau de peau est étiré vers le bas, l'excédent est enlevé et le lambeau est recousu.

Au cours des premiers jours suivant l'opération, votre abdomen sera probablement gonflé et vous ressentirez probablement une certaine douleur et un certain inconfort ; on vous prescrira donc des médicaments contre la douleur. Bien que vous ne puissiez pas vous tenir debout, vous devriez commencer à marcher dès que possible. Le médecin retirera les sutures superficielles (qui dépassent de la peau) dans un délai de sept à dix jours ; les sutures plus profondes se dissoudront dans un délai de trois mois. La plupart des patients ayant subi une abdominoplastie peuvent reprendre le travail au bout de deux à quatre semaines.



Effets secondaires et risques

Les effets secondaires typiques d'une abdominoplastie sont une douleur temporaire, un gonflement, un endolorissement, un engourdissement de la peau abdominale et des ecchymoses, qui disparaissent au bout d'une semaine ou deux. En outre, les patients peuvent se sentir fatigués pendant plusieurs semaines ou mois.

Les complications post-opératoires telles que l'infection, les caillots sanguins et les saignements sous le lambeau de peau sont rares, mais peuvent se produire. Une mauvaise cicatrisation, qui se traduit par des cicatrices visibles ou même une perte de peau, peut nécessiter une seconde intervention chirurgicale. Le tabagisme peut augmenter le risque de complications et retarder la cicatrisation ; les patients sont invités à arrêter de fumer plusieurs semaines avant l'opération.



Rétablissement

Il vous faudra peut-être des semaines ou des mois pour vous sentir à nouveau vous-même. Si vous êtes en excellente condition physique et que vos muscles abdominaux sont forts, vous vous rétablirez beaucoup plus rapidement après une abdominoplastie. Certaines personnes reprennent le travail au bout de deux semaines, tandis que d'autres ont besoin de trois à quatre semaines pour se reposer et récupérer.

L'exercice physique vous aidera à mieux guérir.

Pour réduire les gonflements, diminuer le risque de formation de caillots sanguins et tonifier davantage les muscles, tous les patients devraient pratiquer une activité physique. Les exercices vigoureux doivent cependant être évités jusqu'à ce que vous puissiez les pratiquer confortablement. Il faudra du temps pour que vos cicatrices s'aplanissent et s'estompent. Elles peuvent même sembler s'aggraver au cours des trois à six premiers mois de la cicatrisation, mais c'est normal. Attendez-vous à ce que le processus de cicatrisation dure de neuf mois à un an avant que vos cicatrices ne s'aplanissent et ne s'éclaircissent.





En savoir plus :