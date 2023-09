Abdominoplastie pour les hommes - Trouver un spécialiste à Genève

Toutefois, en raison des différences anatomiques, les chirurgiens s'efforceront de recréer une esthétique légèrement différente selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Dans cet article guide, nous expliquerons plus en détail la procédure de plastie abdominale chez l'homme.



Plastie abdominale chez l'homme et chez la femme

L'emplacement des incisions pour une plastie abdominale chez l'homme et chez la femme est très similaire, puisqu'elles doivent toutes deux être pratiquées dans la partie inférieure de l'abdomen, juste au-dessus de l'aine. Toutefois, la forme des incisions est légèrement différente dans chaque cas. Les chirurgiens peuvent utiliser une incision plate pour les hommes et une incision courbée pour les femmes afin d'harmoniser l'esthétique masculine et féminine.



L'abdominoplastie pour les hommes : Guide ultime

En outre, si un patient a besoin d'une abdominoplastie complète pour enlever l'excès de peau autour du nombril et du bas-ventre, un chirurgien abdominoplastie Homme devra repositionner le nombril. Le sexe du patient peut déterminer la manière dont le chirurgien remodèle et repositionne le nombril, car la taille et la forme du nombril varient légèrement selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

Une autre différence entre l'abdominoplastie masculine et l'abdominoplastie féminine est liée aux résultats souhaités par le patient. Alors que les femmes préfèrent généralement un ventre plus tonique, les hommes peuvent vouloir révéler leurs abdominaux. Dans les cas où des poches de graisse tenaces ont masqué les abdominaux d'un patient, un chirurgien plasticien certifié plastie abdominale peut combiner la plastie abdominale avec une liposuccion de haute définition pour définir leurs abdominaux.



Avantages de la plastie abdominale chez l'homme

De nombreux hommes ont tendance à accumuler un excès de poids au niveau de l'abdomen. Par conséquent, après avoir perdu du poids, les hommes se retrouvent souvent avec une peau flasque et des poches de graisse tenaces dans cette zone. Dans ce cas, les hommes bénéficieront d'une intervention de plastie abdominale, qui permet d'éliminer l'excès de peau et de graisse au niveau de l'abdomen et de révéler un physique plus svelte.

En outre, une abdominoplastie complète, parfois combinée à une liposuccion, permet également de sculpter l'abdomen en resserrant les muscles et en éliminant l'excès de graisse dans la région afin de définir les muscles abdominaux. Ainsi, la plastie abdominale permet aux hommes d'améliorer leur esthétique et de renforcer leurs muscles abdominaux, ce qui se traduit par une plus grande confiance en soi et un mode de vie plus sain.



Qui est un bon candidat pour une abdominoplastie masculine ?

Un chirurgien plasticien abdominoplastie homme déterminera votre éligibilité à l'intervention lors d'une consultation. En général, un bon candidat pour une abdominoplastie masculine ne présente aucune pathologie sous-jacente et a atteint son poids idéal. Par ailleurs, une plastie abdominale pour homme ne sera pas efficace en cas de ventre proéminent causant de grandes quantités de graisse viscérale sous la paroi abdominale et entourant les organes. Dans ce cas, les patients devront perdre du poids en suivant un régime et en faisant de l'exercice pour atteindre un IMC d'environ 25 avant de subir une abdominoplastie.



Procédure

La plastie abdominale se déroule sous sédation ou anesthésie générale et dure généralement entre 2 et 5 heures, en fonction de la complexité de l'intervention. Dans une clinique abdominoplastie, des chirurgiens sont spécialisés dans quatre types de plastie abdominale :

Une mini plastie abdominale permet d'enlever l'excès de peau dans la partie inférieure de l'abdomen par une petite incision au-dessus de l'aine.

La plastie abdominale complète consiste à enlever l'excès de peau autour du nombril et du bas-ventre et à réparer les muscles abdominaux séparés. Elle nécessite une plus longue incision au-dessus de l'aine et une seconde incision autour du nombril.

Une abdominoplastie élargie est une abdominoplastie complète qui supprime également les poignées d'amour (excès de graisse sur les côtés de la taille inférieure).

Une abdominoplastie à la fleur de lys peut s'avérer nécessaire pour les patients présentant une laxité cutanée importante et une séparation musculaire au niveau de l'abdomen. Elle nécessite une longue incision horizontale au-dessus de l'aine et une incision verticale de la cage thoracique jusqu'à l'aine.



Rétablissement

Immédiatement après cette chirurgie plastique, vous pouvez ressentir un gonflement, des ecchymoses et une gêne dans la zone concernée. Le processus de rétablissement après une abdominoplastie varie d'un patient à l'autre, en fonction du caractère invasif de l'intervention. En général, la plupart des patients reprennent leur travail de bureau et leurs activités quotidiennes légères une à deux semaines après l'intervention et reprennent des activités plus intenses au bout de six semaines, à l'exception des exercices abdominaux, que vous pouvez reprendre au bout de trois mois.



Résultats de la plastie abdominale chez l'homme