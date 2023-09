Abdominplastie ou plastie abdominale ? Un spécialiste à Genève en Suisse

QU'EST-CE QUE L'ABDOMINOPLASTIE ?

L'abdominoplastie est une intervention chirurgicale qui permet d'éliminer l'excès de peau et de graisse au niveau de l'abdomen moyen et inférieur. Elle permet également de renforcer les muscles abdominaux. Cette intervention permet d'obtenir une réduction notable de ce que l'on appelle familièrement le ventre. En même temps, on obtient une taille plus étroite, ce qui améliore le torse dans son ensemble.

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR L'ABDOMINOPLASTIE

Ce type d'intervention est souvent demandé par des femmes qui ont accouché et qui présentent une certaine flaccidité au niveau de l'abdomen. C'est également le cas après une perte de poids importante. L'abdominoplastie est également très efficace pour les personnes qui ne parviennent pas à obtenir un ventre plat malgré une alimentation équilibrée et une activité physique régulière.

COMMENT SE DÉROULE L'INTERVENTION ?

Il s'agit d'une intervention chirurgicale majeure qui doit être réalisée au bloc opératoire sous anesthésie générale. Une incision est pratiquée au-dessus du pubis, d'une hanche à l'autre, et une autre incision est pratiquée au niveau du nombril pour le séparer des tissus environnants. Les muscles abdominaux sont ensuite contractés sur la ligne médiane. Cela permet non seulement de renforcer la paroi abdominale, mais aussi de réduire le tour de taille. Enfin, la peau est étirée vers le bas et l'excédent est retiré. .

COMMENT SE PASSE LA PÉRIODE POSTOPÉRATOIRE ?

Au cours des premiers jours, le patient peut ressentir un certain gonflement et une certaine gêne au niveau de l'abdomen, qui s'estomperont progressivement. Le chirurgien vous indiquera comment vous doucher et changer les bandages que vous devrez porter pendant les premières semaines. Plus tard, ils seront remplacés par un bandage abdominal.

Tout savoir sur l'abdominoplastie

Il est important de commencer à marcher dès que possible, sans effort excessif, afin d'éviter d'éventuels thrombus. L'exercice physique modéré est également un bon moyen de se remettre de l'opération. La reprise du travail dépend de chaque individu, certaines personnes pouvant reprendre le travail après deux semaines, tandis que d'autres ont besoin d'un mois. Bien que la cicatrice soit permanente, elle est invisible, même en bikini, en raison de son emplacement stratégique.

L'ABDOMINOPLASTIE ET LA LIPOSUCCION SONT-ELLES IDENTIQUES ?

Non, il s'agit de deux interventions très différentes. Alors que l'abdominoplastie, comme nous venons de le voir, est une intervention chirurgicale importante, la liposuccion est une opération plus simple. Elle ne laisse pas de cicatrice et n'est pas spécifique à la zone abdominale. La liposuccion consiste à absorber le tissu graisseux à l'aide d'une canule. Elle peut être pratiquée sur le ventre, mais aussi sur d'autres zones comme les hanches ou les fesses.

Comment se déroule une abdominoplastie ?

L'abdominoplastie consiste à pratiquer une incision au-dessus de la zone des poils pubiens de façon à ce que la cicatrice soit ensuite couverte par des sous-vêtements ou un bikini. La longueur et la forme de l'incision dépendent des caractéristiques de chaque abdomen et c'est le chirurgien qui décidera dans chaque cas de la technique la plus appropriée.

Une fois l'incision pratiquée dans la partie inférieure de l'abdomen, la peau est détachée de la partie supérieure de l'abdomen afin que le tissu musculaire interne puisse être réparé. Enfin, l'excès de peau est retiré et l'incision est refermée.

Outre l'abdominoplastie, des techniques complémentaires sont souvent utilisées pour optimiser les résultats, comme la liposculpture au niveau de la taille, ce qui permet non seulement d'obtenir un ventre plat, mais aussi de redéfinir la silhouette du patient.

Quand l'abdominoplastie est-elle indiquée et quand n'est-elle pas indiquée ?