Abus sexuels dans l’Eglise : un prêtre de l’Essonne condamné pour avoir demandé à un mineur de masturber.

Il faut dire qu’il s’agit finalement d’une longue histoire qui commence par révéler beaucoup de secrets dans le temps. Dans plusieurs pays comme la France, les soupçons étaient de trop que ce soit dans l’opinion publique comme dans la presse. Cette situation a nécessité une enquête menée par une commission indépendante qui a révélé des cas insoupçonnés datant de plusieurs années. Dans d’autres pays comme les USA et Allemagne, la situation semblait pareil jusqu’en 2019 où on assiste brusquement à la démission de 34 évêques chiliens. Une démission qui a révélé une autre face et l’ampleur de ces crimes avec un nombre considérable de victimes.

Ce qui avait intrigué plusieurs leaders n’était pas forcément les chiffres mais plutôt la mauvaise politique de l'Église consistant en un silence des victimes et un éloignement des coupables dans l’optique de "préserver l’Eglise". Une politique qui n’a fait qu’empirer les choses selon certains qui pensent qu’il fallait dénoncer. Il fallait attendre les années 1990 avant de commencer par entendre timidement des victimes et une reconnaissance partielle 20 ans après, c’est-à-dire à partir de 2010. Aujourd’hui plus que jamais, il y a des associations de victimes qui mènent ce combat.