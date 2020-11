Achat Blue Berry CBD Suisse

Aujourd'hui, la Blueberry est considérée comme l'une des variétés de cannabis les plus connues. Elle est appréciée dans le monde entier, tant par les amateurs que par les cultivateurs. Mais quelle est exactement l'histoire de cette variété emblématique et qui est responsable de sa mise à disposition (et de ses poumons) aux consommateurs de cannabis du monde entier ?Eh bien, comme beaucoup de grandes variétés, les racines de Blueberry remontent aux années 1970 et 1980. À cette époque, les cultivateurs américains faisaient de nombreuses expériences, croisant des variétés du monde entier pour créer de nouvelles variétés hybrides.L'un de ces sélectionneurs était DJ Short, un célèbre "père" de la génétique du cannabis et le cerveau de nombreuses autres variétés. Dans les années 70, la plupart des sélectionneurs aux États-Unis travaillaient avec des génétiques landrace sativa de Colombie, du Mexique, de Thaïlande et du Panama, ainsi qu'avec une poignée d'indicas landrace.L'une des plus grandes souches à être sortie de ce tourbillon génétique a été la Fruity Juice, une grande variété très appréciée pour sa saveur douce et fruitée. Fruity Juice est un croisement unique entre les sativas de la Colombie, du Mexique et de la Thaïlande, et deviendra l'une des souches principales des créations les plus célèbres de DJ Short.Une autre souche importante qui a influencé la culture de DJ Short à l'époque était une indica landrace afghane cultivée dans la région de l'Oregon/Californie aux États-Unis. Plus petite et robuste, cette Afghani était le spécimen parfait pour créer des hybrides plus faciles à cultiver et à gérer, surtout en intérieur.Un jour, DJ Short a décidé de croiser ces deux souches et est entré dans l'histoire, car c'est le jour où la Blueberry est née. Dans les années 90, DJ Short s'est associé à la banque de graines néerlandaise Dutch Passion qui a donné à la Blueberry une place de choix dans son catalogue de graines.En 2000, DJ Short et Dutch Passion ont remporté le premier prix de la "meilleure Indica" avec Blueberry lors de la légendaire High Times Cannabis Cup à Amsterdam. Cela a permis à Blueberry de devenir célèbre dans le monde entier et, à ce jour, Blueberry est toujours une variété incroyablement populaire dans la communauté du cannabis.En savoir plus :