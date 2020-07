Affaire Adama Traoré : de nouvelles investigations prévues.

Chargés de l'enquête sur l'interpellation et la mort de Adama Traoré le 19 juillet 2016, les magistrats instructeurs de Paris ordonnent de nouvelles investigations qui s'accrochent beaucoup plus sur le passé des gendarmes et du jeune homme.

Les juges d'instruction auraient accédé à la requête de l'avocat de la Famille Traoré, qui demandaient que l'on joigne au dossier d'enquête l'ensemble des antécédents judiciaires du jeune homme décédé, ainsi que toutes les procédures dans lesquelles ce dernier aurait bien pu être impliqué. Il est à noter que les juges ont insisté sur l'importance d'analyser les procédures ayant mêlées Adama Traoré et les gendarmes qui l'ont interpellé afin de pouvoir justifier s'il y avait des antécédents entre eux. De plus les trois juges d'instruction ont demandés l'établissement des antécédents judiciaires et des dossiers administratifs des trois gendarmes.

Néanmoins, ils ont refusé la reconstitution des faits, demandés avec insistance par l'avocat de la famille. Ils promettent quand même se prononcer sur le sujet après les résultats de la nouvelle expertise médicale qui sera effective pour janvier 2021.

Identifier de nouveaux témoins

Les juges ont aussi refusé de dessaisir l'inspection générale de la gendarmerie nationale au profit de la brigade criminelle comme Yassine Bouzrou l'avait demandé. Par conséquent les nouvelles investigations et l'identification de nouveaux témoins (ayant peut-être assisté à la première attestation de Adama Traoré) sont à la charge de l'IGGN.

Hommage à Adama Traoré : un festival

En souvenir du jeune homme de 24 ans décédé le 19 juillet 2016, une marche est prévue. En plus de cela un ‹‹ Festival Adama ›› sera tenu en son honneur. Cette affaire aura visiblement éveillé et suscités plusieurs milliers de personnes en France. Depuis quatre ans, les juges ont notamment ordonné de multiples investigations pour voir réellement clair dans cette affaire.