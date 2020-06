Afrique: Tension à la frontière entre la RDC et la Zambie

Opposition de la RDC à la Zambie.



Les soldats zambiens et de la RDC s'affrontent le long de la frontière séparant les deux pays depuis des jours au sujet du village de Kibanwa revendiqué par la Zambie. Le début de cet affrontement remonte à plusieurs jours lorsque les militaires zambiens ont implanté le drapeau de leur patrie pour remplacer le drapeau de la RDC.



Les militaires zambiens occupent Moliro, localité située sur la rive occidentale du lac Tanganyika. L'armée congolaise s'est donc déployé dans toutes les localités frontalières avec la Zambie. Didier Mumbere, administrateur du territoire de Moba dans la province de Tanganyika affirme: << nous sommes en train de déployer des militaires, renforcer la sécurité totale au niveau de nos limites frontalières congolaises et zambiennes (...) au niveau de Moliro, et à Kalubamba, à Libondwe, à Kibanga, voire même à Kapingu, à Mwange et à Musosa, voire même Kabondwe >>. Suite à une rencontre diplomatique, les autorités des deux pays décident de résoudre le problème de manière pacifique. Les responsables africains doivent lutter pour le développement économique de la sous région et ne doivent pas investir dans des conflits entre frère selon le chef de la diplomatie de la République du Congo, Jean-Claude Ngakosso . Il expliqua lors de sa rencontre avec Félix Tshisekedi, président de la RDC : << Nous sommes venus traduire nos sentiments de solidarité fraternelle au Président de la République. Nous avons également évoqué ce qui pourrait ressembler à un différend frontalier entre la RDC et la Zambie. Parce que nous avons des choses plus importantes à faire dans notre sous-région : le développement économique au bénéfice de nos populations. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser de l'argent pour des conflits fratricides; 'vous travaillons pour qu'il y ait l'apaisement au niveau de cette frontière entre la RDC et la Zambie >> Il fut reçu également par le président zambien Edgard Lungu.