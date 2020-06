Afrique: colère contre le couvre feu au Sénégal

Sénégal : Manifestations violentes contre le couvre feu



Des manifestations violentes contre les mesures barrières de lutte contre la propagation du Covid-19 notamment le couvre feu de 21h à 05h furent enregistrées dans plusieurs villes du Sénégal. Des jeunes descendant dans les rues, barrant les routes et brûlant des pneus pour la réclamation de la levée du couvre-feu. A Mbacké,commune de Touba, les contestataires ont attaqué le centre de traitement des malades du Covid-19,la radio RFM et détruit un nombre important de matériel. Ils ont également brûlé trois véhicules de la police et brisé les vitres de la Senelec. L'intervention des forces de l'ordre a provoqué la percussion d'un jeune manifestant par un pick-up de la police. Il serait entre la vie et la mort, notifia le site internet Seneweb.



Le ministre de l'intérieur s'exprime lors d'une déclaration partagée par la télévision D'État Rts en annonçant la levée des restrictions liées au transport et une amélioration du couvre-feu qui sera dorénavant de 23h à 5h. L'accès aux endroits privés ou publics bénéficieront de la même réouverture mais de manière progressive. Seulement,ces assouplissements seront faits dans le respect de la distance physique et le port obligatoire des masques. Le Sénégal compte pourtant 4021 cas dont 162 guéris et 45 décès selon le statistique du jeudi 04 juin 2020.