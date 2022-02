Afrique : menace terroriste dans le golfe de Guinée après le Sahel

L’information qui commence par se confirmer vient du renseignement extérieur français. En effet, tout récemment, le chef de renseignement extérieur Bernard Emié annonçait que la Côte-d’Ivoire et le Bénin sont visés. Dans ces deux pays, il y a des actionnaires financés secrètement par les terroristes. Il y a donc de quoi conclure que ces destinations, sont de potentiels cibles du terrorisme. Comme dans le Sahel il y a quelques années, c’est la même stratégie qui est mise en place et marche bien. La menace est réelle et mérite une prise de conscience pour prévenir.