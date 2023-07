Alerte aux orages et à la canicule dans plusieurs régions de France

Samedi 15 juillet, dix départements du Centre-Est ont été placés en vigilance orange en raison des risques d'orages, tandis que les Alpes-Maritimes sont en alerte canicule, selon les informations fournies par Météo-France. La chaleur reste intense dans la moitié est du pays.



Les départements concernés par l'alerte orange orages sont la Haute-Saône, le Doubs, la Côte-d'Or, le Jura, la Saône-et-Loire, l'Ain, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Bien que les orages ne soient pas généralisés, ils pourraient être localement violents, accompagnés d'une forte activité électrique, de précipitations intenses mais de courte durée, de rafales de vent atteignant localement 100 km/h, ainsi que de chutes de grêlons de quelques centimètres.



Selon Météo-France, ces épisodes orageux se transformeront en précipitations plus soutenues et ne s'atténueront que dans la nuit de samedi à dimanche.



Quant au département des Alpes-Maritimes, il est repassé en vigilance orange canicule dans la nuit de vendredi à samedi, en raison de températures très élevées.



Dans le reste du pays, le ciel sera généralement nuageux. Des averses toucheront les régions allant du Poitou-Charentes au Centre-Val-de-Loire, des Pays de la Loire à la Normandie, ainsi que du détroit du Pas-de-Calais.



En revanche, le Languedoc-Roussillon, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et la Corse bénéficieront d'un ensoleillement important, bien que quelques averses puissent survenir dans les Alpes du Nord. Bien que légèrement plus chargé, le temps sera agréable de la façade atlantique aux frontières belges.



Le vent soufflera du sud-ouest à une vitesse de 60 à 70 km/h dans le quart nord-ouest du pays et de 70 km/h dans la vallée du Rhône. Au lever du jour, les températures varieront de 14°C à 23°C, de l'intérieur de la Bretagne à la côte méditerranéenne.



L'après-midi, la chaleur persistera dans la partie est du pays, avec des températures comprises entre 28°C et 33°C. Un pic de chaleur est prévu en Roussillon, où le thermomètre atteindra 38 degrés Celsius. Dans le quart sud-est, les températures oscilleront entre 30°C et 34°C, tandis que dans les autres régions, elles se situeront entre 25°C et 30°C.



Il est recommandé de rester vigilant face à ces conditions météorologiques et de suivre les consignes de sécurité émises par les autorités compétentes.