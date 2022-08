Alerte : la fraude alimentaire explose en France

Falsifications, étiquettes mensongères… les tromperies sont partout



Si vous consommez de l’huile d’olive pensant bien faire, vous courrez, peut-être, un grave danger !



La DGCCRF, la répression des fraudes alimentaires est débordée par un nouveau trafic : celui de l’huile d’olive !



Sans le savoir, vous consommez, peut-être, une huile d’olive… 100% sans olive !



Quel autre ingrédient se retrouve alors dans votre assiette ?



Chaque jour vous consommez probablement un aliment frelaté !



Des lasagnes à la viande de cheval, des pizzas surgelées contaminées, des steaks frelatés, du thon périmé piqué au nitrite…



La liste des produits alimentaires trafiqués est interminable…



Et parmi eux, l’huile d’olive est l’un des ingrédients le plus frelaté au monde !



Et les tromperies sont partout, y compris dans certains supermarchés.



C’est ce qu’a percé à jour une grande investigation qui a démantelée un réseau international en début d’année.



De l’huile d’olive…. 100% colza périmée



L’enquête intitulée “oro giallo” a débuté un peu par hasard. Au départ, les enquêteurs pensent avoir à faire à un petit trafic local de fausses huiles d’olive vierge extra vendues à bas prix.



Mais, Ludovico Vaccaro, procureur principal de la province de Foggia, dans les Pouilles, s'aperçoit très vite qu’il s’agit en réalité d’une fraude d’une grande ampleur.



Celui qui a pour habitude de traquer les organisations mafieuses décide alors d’ouvrir une enquête sur l’huile d’olive appelée "oro giallo", or jaune.



Écoutes téléphoniques, vidéosurveillances, traques de véhicules… les moyens déployés sont dignes de ceux utilisés pour traquer des criminels.



Après deux ans de surveillance, les enquêteurs ont pu prouver que les trafiquants avaient mis au point l’une des fraudes les plus audacieuses de ces dernières années.



Dans un entrepôt clandestin, ils importaient des tonnes de litres d’huile de colza PÉRIMÉE pour les mettre en bouteille sous l’appellation d’huile d’olive vierge extra.



Les faussaires avaient pensé à tout !



Pour brouiller les pistes, ils avaient élaboré différentes étiquettes prestigieuses où toutes les informations étaient INVENTÉES (date de mise en bouteille, adresses de production….).



Certaines avaient même une image d’une oliveraie fictive !



La tromperie continuait dans la bouteille.



Les faussaires injectaient dans leurs huiles de colza périmées quelques gouttes de chlorophylle pour en changer la couleur afin qu’elle devienne verte.



Ils y incorporraient des bêta-carotènes pour s’approcher du parfum de l’huile d’olive.



Le réseau était tellement bien implanté, que les huiles incriminées étaient vendues dans toute l’Europe.



Supermarchés, restaurateurs, restaurants haut de gamme… ces huiles frelatées ont été retracées dans de nombreuses enseignes prestigieuses.



Si l’enquête ne révèle pas précisément les points de vente, elle mentionne toutefois un restaurant haut de gamme où l’ancienne chancelière allemande avait l’habitude de manger…



Cette enquête démontre que personne n’est à l'abri.



Les huiles frelatées peuvent se retrouver… dans toutes les assiettes.



D’après la DGCCRF : 1 huile d’olive sur 2 vendues en France est non conforme !



Un scandale méconnu qui vous prive des bienfaits antioxydants de l’huile d’olive.



Que contient l’huile d’olive pour être si précieuse pour votre santé ?



L’huile d’olive est unique.



Elle est l’une des SEULES huiles à posséder des actifs protecteurs : des puissants polyphénols.



L’huile d’olive en possède des spécifiques que vous ne trouverez presque nulle part ailleurs.



Ce sont eux qui présentent un intérêt pour votre santé.



Voilà pourquoi certains scientifiques pensent aujourd’hui que les bienfaits du régime méditerranéen dépendent aussi de deux critères cruciaux directement liés à l’huile d’olive :



• La qualité.

• La quantité consommée.



Sauf qu’entre les huiles frelatées et celles de piètre qualité, nous sommes loin des huiles consommées par les Crétois.



Selon le processus de fabrication et de stockage, le taux de polyphénols peut passer de 600 mg/L à… 0 mg/L!



Pour arriver à des dosages de polyphénols aussi importants que ceux mesurés dans les études, il faudrait donc consommer des litres d’huile d’olive !



Car la concentration de ces puissants actifs dépendent d’un nombre considérable de critères:



• La variété des olives

• Les conditions météorologiques

• La date de la récolte des olives

• La qualité du sol où pousse les oliviers

• Les processus d’extraction

• Le temps de stockage

• Etc…



Selon la législation européenne, une huile d’olive dispose de vertus antioxydantes UNIQUEMENT si elle contient au moins 5 mg d’hydroxytyrosol et ses dérivés (oleuropéine par exemple) pour 20 g .



Elle précise aussi que ses effets bénéfiques sont obtenus à partir d’une consommation quotidienne !



Sauf que la PLUPART des huiles d’olive accessibles en supermarché n'atteignent JAMAIS ces dosages.



C’est d’ailleurs, l’une des raisons qui expliquent pourquoi vous ne trouvez JAMAIS la concentration en polyphénols sur les étiquettes de vos bouteilles.



Vérifiez par vous-même !



Allez chercher votre huile d’olive : il y a de forte chance que cette indication ne figure nulle part !



Vous savez à présent que votre huile d’olive n’est intéressante que si elle est concentrée en puissants polyphénols.



Mais aussi que vous n’avez AUCUN MOYEN de connaître leurs concentrations.



Même les huiles d'olive de grande qualité ne peuvent vous garantir une concentration suffisante au moment où vous la consommez.



Sources :

[a] Enquête exclusive France 5, reportage “Le monde en face” présenté par Mélan Fraude alimentaire : un crime organisé ? »

[b] #Investigation sur la fraude alimentaire : de l’huile d’olive… 100% colza

[c] #Investigation sur la fraude alimentaire : de l’huile d’olive… 100% colza

[d] Plan de contrôle des huiles d’olive, DGCCRF 16/02/2021

[e] Olive Oil: Antioxidant Compounds and Their Potential Effects over Health