Allaitement après une chirurgie esthétique

Dès la naissance de votre bébé, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour améliorer vos chances de réussite de l'allaitement.

Restez ensemble après la naissance

Garder votre bébé avec vous après la naissance favorisera un sentiment de proximité et une forte réponse hormonale qui est liée au succès de l'allaitement. Dans de nombreux cas, il est même possible d'avoir votre bébé avec vous immédiatement après une césarienne.





Adoptez la bonne position et le bon attachement

Les jours qui suivent la naissance offrent la meilleure opportunité pour vous et votre bébé d'apprendre à allaiter. Vos seins sont encore mous pendant quelques jours après la naissance, puis, au fur et à mesure que le lait maternel passe du colostrum hautement nutritif au lait mature, vos seins peuvent devenir assez pleins et firs. Essayez d'utiliser les premiers jours pour bien positionner et attacher vos seins, cela peut vous aider à éviter d'éventuels problèmes par la suite.

Soyez patiente

L'allaitement est une compétence que vous et votre bébé apprenez et pour certaines mères et certains bébés, c'est plus difficile que pour d'autres. Comme toute nouveauté, il faut du temps et de la patience. La relaxation est importante pour vous et votre bébé. Si vous vous sentez frustrée ou en colère contre vous-même pendant que vous essayez d'allaiter, arrêtez-vous et réessayez dans quelque temps. Si votre bébé est en détresse, et si cela est possible, demandez à quelqu'un de le distraire jusqu'à ce que vous soyez prête à réessayer. Vous pouvez également exprimer votre lait pour cette tétée et essayer de le nourrir au sein pour la tétée suivante.

Nourrir à la demande ou selon les besoins

Pendant la mise en place de l'allaitement, votre bébé tétera entre sept et douze fois par 24 heures. Ce chiffre se stabilisera avec le temps. Une alimentation fréquente et efficace vous aidera à produire suffisamment de lait pour votre bébé.

Gardez votre bébé dans la même pièce que vous

Il y a de nombreux avantages à garder votre bébé dans la même pièce que vous, à l'hôpital comme à la maison, notamment celui de réduire le risque de mort subite du nourrisson. Cela favorise également l'allaitement maternel. Le fait d'avoir votre bébé dans la même pièce que vous vous aidera à reconnaître quand votre bébé a faim, est fatigué ou a besoin d'un câlin ; il vous sera plus facile de savoir quand votre bébé est prêt à être nourri. Il est important d'offrir à votre bébé un environnement de sommeil sûr, nuit et jour.

Évitez les tétines, les sucettes et les aliments complémentaires

Comme votre nouveau bébé apprend encore à téter, il peut être désorienté si on lui propose une tétine ou une sucette. Si votre bébé reçoit des fluides autres que le lait maternel, il tétera moins et votre production de lait maternel diminuera. Une succion fréquente et sans restriction au sein satisfera votre bébé et fera en sorte que votre production de lait continue à répondre à ses besoins. Après une chirurgie comme l'



Le lait maternel uniquement pendant les six premiers mois

Serge Teusher

Lu 37 fois









