Âmes sœurs, âmes jumelles et destin

Les âmes jumelles sont stimulées et aidées l'une par l'autre sur le chemin de la croissance spirituelle, souvent l'une vient à la rescousse de l'autre, précisément parce qu'elles ont un destin commun à atteindre, sur la base de vies antérieures jalonnées d'expériences analogues. Au niveau de la conscience cosmique, tout ce qui se passe a sa raison d'être, rien n'appartient au hasard; par conséquent, même nos unions, nos réunions appartiennent à une conjonction cosmique bien définie.



La question que beaucoup se posent est: "Pourquoi les âmes jumelles existent-elles?" Les âmes jumelles ne sont pas le fruit de l'imagination populaire, elles représentent une réalité qui concerne l’Être, entendu comme un être spirituel. Nous pouvons définir notre âme comme "incomplète", "non évoluée", et nous sommes sur cette planète, vie après vie, dotés de certaines caractéristiques que l'âme jumelle complète afin que nous puissions nous manifester dans notre intégrité et veiller à ce que Le destin s'accomplisse.



Une rencontre entre deux âmes jumelles se manifeste consciemment par l'instant où un individu prend conscience qu'il lui manque quelque chose et qu'il s'agit d'un élément important, fondamental dans l'existence, car il lui rappelle quelque chose qui est caché à l'esprit et qui réside dans le cœur. Dans le titre, le pluriel a été volontairement utilisé : Âmes jumelles au lieu de âmes sœurs, car il est fort probable qu'il puisse y avoir plus d'une personne qui nous soit réservée par la destinée car les familles d'âmes procèdent ensemble.



Contrairement aux clichés, il n'est pas assuré de se marier, ou du moins de vivre avec l'être le plus étroitement lié à nous. Il se peut que nous ne soyons pas mariés à notre âme sœur ou proches d'elle. Cela signifie que nous pouvons rencontrer une de nos âmes jumelles alors que nous sommes déjà mariés de par ailleurs et avons fondé une famille. Nos âmes jumelles ne sont pas nécessairement nos conjoints. Notre âme sœur a quelque chose à nous apprendre, et nous avons quelque chose à lui enseigner et cela est différent de l'amour conjugal.