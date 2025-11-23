Numa casa envolta em penumbra, uma vela tremula. Alguém bate à porta. O fiel hesita e depois abre. Aparece um homem vestido de branco, transportando um cajado esculpido.

Fiel: Quem és tu, estranho, a bater-me à porta a meio da noite?



Amin Kandji, um guia espiritual africano de renome em Lisboa, Portugal: Sou o guia espiritual africano de renome. Onde as sombras se aprofundam, trago a luz. Onde o destino se fecha, eu abro caminhos.



Fiel: Mas... eu não te chamei. Como é que sabe que preciso de ajuda?



Amin Kandji, um guia espiritual africano de renome em Lisboa, Portugal (sorrindo): Os antepassados ​​guiaram-me até ti. As suas dúvidas, os seus medos, os seus obstáculos... ouvi-os no silêncio. Trabalho remotamente, viajo a pedido, mas por vezes, o próprio destino envia-me.



(Entra, acende as suas velas e arranja os talismãs. O ar torna-se leve e vibrante.)

Amin Kandji, um conceituado guia espiritual africano em Lisboa, Portugal: Diga-me… procura um amor perdido? Sorte nos negócios? Proteção contra o ciúme?

O fiel (comovido): Sim… tudo isso. A minha vida está estagnada; não sei como avançar.



Amin Kandji, um guia espiritual africano de renome em Lisboa, Portugal, (erguendo o seu cajado): Então ouça. Eu traçarei o círculo sagrado para ti. Dentro dele, os seus obstáculos desaparecerão. Através dos meus rituais, restaurarei a sua confiança. Através das minhas orações, abrir-lhe-ei as portas da prosperidade.



(A luz das velas intensifica-se. O fiel fecha os olhos, como que transportado para outro mundo.) Amin Kandji, um conceituado guia espiritual africano e marabu em Lisboa, Portugal, (em voz solene): Não deixe que o acaso decida a sua história. Comigo, retoma o controlo. Eu sou a ponte entre os seus sonhos e a sua realização. Assim se desenrola o encontro com Amin Kandji, um conceituado guia espiritual africano e marabu em Lisboa, Portugal: uma lenda viva que transforma as trevas em luz.