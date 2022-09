Arménie et Azerbaïdjan : Plus de 150 morts lors des nouveaux affrontements

Cette guerre entre les deux nations n’a fait qu’augmenter son bilan de morts dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 Septembre de cette année 2022. On enregistre dans la journée de ce mercredi 14 septembre plus de 150 morts qu’il faut désormais additionner aux plus 6 500 morts depuis le début de ce conflit en 2020. C’est de trop s’il faut continuer dans ce sens alors qu’ils y avaient déjà des négociations de paix entre ces nations. L’accusation mutuelle des deux pays ne saurait justifier un tel bilan regrettable.



Ces derniers affrontements semblent les plus intenses alors qu’on pensait être dans un processus d’apaisement des deux côtés. Il faut revoir le nombre de militaires Arméniens tombés dans cet affrontement, puisque contrairement aux 49 morts annoncés ce mardi, le vrai chiffre serait désormais 105 morts. Dans le camp Azerbaidjanais on parle de 50 soldats tués.