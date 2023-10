Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Asymétrie du visage questions et réponses

La symétrie parfaite n'existe pas. Chaque visage, même le plus régulier et le plus séduisant, présente de petites différences au niveau de la vision frontale.



Parfois, cependant, cette asymétrie peut être plus importante au point de devenir l'expression d'une pathologie.



L'asymétrie peut concerner la zone du tiers moyen, c'est-à-dire le nez, la bouche, les pommettes ou le sourire. Elle peut aussi ne concerner que la mâchoire ou les deux.



L'un des éléments les plus faciles à détecter est le sourire asymétrique. Cela se produit lorsque la partie supérieure (le maxillaire) est inclinée et que, par conséquent, lorsque l'on sourit, un côté de nos dents présente plus de gencive. Il en résulte un sourire gingival asymétrique.



Il peut s'agir d'un problème isolé, mais il est plus fréquent qu'il soit associé à une asymétrie équivalente de la mâchoire.



Dans ce dernier cas, l'élément le plus visible est la pointe du menton qui n'est pas correctement positionnée au centre du visage.



Un autre élément à évaluer est la présence d'une asymétrie des angles mandibulaires. Celle-ci peut être causée soit par une symétrie des muscles situés à l'extérieur (muscle masséter), soit par une altération squelettique des angles eux-mêmes.



Les oreilles peuvent également être affectées par une asymétrie en largeur et en position.



Si l'on regarde de près un patient asymétrique, on peut voir que les oreilles ne sont pas sur le même plan, mais qu'elles sont l'une plus basse et l'autre plus haute.







La chirurgie de repositionnement osseux des bases du squelette représente le choix définitif pour résoudre l'image malformative.



La chirurgie orthognatique, par la combinaison de diverses ostéotomies de repositionnement, permet de rétablir une harmonie correcte.



Pour la mâchoire supérieure, on utilise l'ostéotomie de type Le Fort I et pour la mandibule, l'ostéotomie mandibulaire sagittale bilatérale.



La correction du menton implique une ostéotomie appelée génioplastie qui permet de corriger à la fois la projection du menton et son harmonisation sur la ligne médiane.



Toutes ces techniques n'impliquent pas d'incisions externes mais seulement des approches de la cavité buccale sans aucune cicatrice cutanée.



Dans le cas d'opérations plus complexes où les trois techniques sont utilisées, la durée est d'environ 2,5 heures sous anesthésie générale. Normalement, le séjour à l'hôpital dure deux nuits.



La récupération est presque immédiate en ce qui concerne l'alimentation, qui, bien que molle, peut être reprise dès le soir de l'opération. Le gonflement dure environ 10 à 15 jours après l'opération.





Pathologies à l'origine de l'asymétrie



Les pathologies les plus fréquemment responsables de ce type d'asymétrie peuvent être en premier lieu les conséquences d'un traumatisme. Ceux-ci peuvent provoquer des lésions de l'articulation temporo-mandibulaire qui, surtout pendant la croissance, entraînent un développement asymétrique du maxillaire et de la mandibule.



D'autre part, certaines malformations se caractérisent par une croissance excessive de l'un des côtés de la mâchoire, ce qui entraîne un déplacement progressif du menton, qui devient alors asymétrique. Ce phénomène, appelé hyperplasie condylienne ou hyperchondrie, est plus fréquent pendant la phase de croissance qui s'étend de 6 à 18 ans, mais peut survenir à n'importe quel moment de la vie.



D'autres malformations se caractérisent par une altération congénitale du développement de la mandibule, qui est donc asymétrique ainsi que d'autres composants du district crânio-maxillomandibulaire. Ces troubles font partie du spectre oculo-auriculo-vertébral. Parmi les plus courants, on trouve la microsomie hémifaciale (Hemifacial Microsomia -HFM).



Asymétrie faciale et chutes pendant l'enfance



Les asymétries faciales sont de différents types et, par conséquent, différentes causes sont reconnues. On distingue généralement deux grands groupes, à savoir les asymétries congénitales et les asymétries acquises. Les asymétries congénitales sont celles qui sont présentes à la naissance et peuvent résulter de problèmes de développement embryonnaire. Parmi elles, les syndromes les plus connus sont la microsomie hémifaciale et le syndrome de Goldnehar, qui font partie du spectre oculo-auriculo-vertébral, entre autres.



Parmi les formes acquises, la plus courante est certainement celle qui résulte d'un traumatisme pendant l'enfance. L'exemple typique est celui d'une chute de vélo ou de balançoire. Dans ce cas, une fracture ou un traumatisme articulaire non diagnostiqué peut, au fil des ans, entraîner le développement d'un menton et/ou d'un visage de travers.



Un visage asymétrique peut également être causé par un dysfonctionnement chronique de l'articulation temporo-mandibulaire qui commence pendant la croissance. Dans ce cas, une thérapie interceptive peut résoudre l'asymétrie faciale.

Dr Xavier Tenorio

