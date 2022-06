Au Sénégal, concert de casseroles et de klaxons à l’appel de l’opposition

Il faut rappeler que le 3 juin passé, le conseil constitutionnel a confirmé l’invalidation de la liste nationale des « titulaires » de la Coalition d’opposition Yewwi Askan Wi. Cette invalidation les disqualifie d’office de la course aux législatives du 31 juillet 2022. C’est Ousmane Sonko et plusieurs autres opposants qui se trouvent ainsi écartés des législatives.

Depuis cette décision, des appels à manifester se sont multipliés. Même sans autorisation les manifestants envahissent les rues. On a déjà enregistré 3 morts et près de 200 interpellations. Toute chose qui n'affaiblit pas l’ardeur de l’opposition. Elle change de stratégie pour se faire entendre et menace sérieusement le déroulement des élections si sa liste ne participe pas.

Le bruit des casseroles et des Klaxons est donc la dernière stratégie pour contourner les interdictions de marche.