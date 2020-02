Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Augmentation mammaire 2020 Dans cet article nous vous proposons une recherche que nous pensons intéressante sur l'augmentation mammaire. Nous vous souhaitons une bonne lecture.







La décision de subir une opération pour augmenter la taille des seins est liée à la confiance en soi, à son propre aspect et à son bien-être général.



Voir les questions que les patients posent habituellement à leur chirurgien plastique et esthétique :



1) La chirurgie d'augmentation mammaire laisse-t-elle des cicatrices ?



Chaque incision chirurgicale laisse une cicatrice.



Nous prenons toujours soin d'offrir au patient la cicatrice la plus discrète possible grâce à des techniques de suture et à un matériel chirurgical de qualité.



Malheureusement, la qualité de la cicatrice ne dépend pas uniquement de ces facteurs. Les caractéristiques génétiques et le type de peau de chaque personne ont un rôle fondamental dans ce résultat.



2) Où se trouvent les cicatrices ?



Dans le pli inférieur du sein, dans l'aréole ou dans l'aisselle.



Comme les cicatrices sont assez dissimulées, les vêtements les plus décolletés sont autorisés quelques semaines après l'opération.



3) Que puis-je attendre de mes seins après l'opération, si tout se passe comme prévu ?



Les seins ont un plus grand volume, avec une amélioration de leur consistance et de leur forme.



Il doit y avoir une harmonie entre le volume des seins et la taille de la poitrine.



Jusqu'au résultat final, les seins traverseront plusieurs périodes d'évolution, il ne faut donc pas s'inquiéter.



4) Dans combien de temps vais-je atteindre le résultat final ?



Bien que le résultat immédiat soit très bon, les seins n'atteindront leur forme définitive qu'à partir du troisième mois.



5) Quel type de bikini puis-je porter après l'opération ?



Pendant les 90 premiers jours, l'exposition au soleil est interdite. Le bikini choisi doit alors être celui qui vous convient le mieux.



6) La période post-opératoire est-elle douloureuse ?



En général, non.



La période postopératoire est assez confortable, à condition de suivre l'orientation médicale, principalement en ce qui concerne le mouvement des bras.



7) Y a-t-il des dangers dans cette opération ?



Les complications sont rares dans cette chirurgie.



Cela est dû au fait que chaque patient est correctement préparé.



8) Quel est le type d'anesthésie utilisé ?



En général, on utilise une anesthésie locale avec sédation.



9) Combien de temps dure l'opération ?



En moyenne, 60 à 90 minutes.



Ne confondez pas la durée de l'opération avec la durée du séjour du patient au centre chirurgical, car ce séjour comprend également la période de préparation à l'anesthésie et de récupération postopératoire.



10) Quelle est la durée de l'hospitalisation ?



En général, cette opération est pratiquée en ambulatoire, sans hospitalisation.



11) Des pansements sont-ils utilisés ?



Oui, des pansements spéciaux sont utilisés pour vous permettre de prendre un bain.



12) Quand les points de suture sont-ils retirés ?



En général, il n'est pas nécessaire d'enlever les points de suture, car les points de suture résorbables sont utilisés par votre corps.



13) Quand puis-je prendre un bain complet ?



En général, il n'y a aucune restriction à la baignade.



14) Quand puis-je reprendre les exercices physiques ?



Cela dépend du type d'exercice.



Les marches peuvent être reprises après 8 jours.



Les exercices impliquant le thorax et les bras ne peuvent être commencés, progressivement, qu'après le 30e jour.



15) J'ai entendu dire que certains patients ont des cicatrices très visibles. Est-ce vrai ?



Certains patients sont sujets à des cicatrices (cicatrices hypertrophiques, chéloïdes, cicatrices larges, changements de couleur, etc.)



En général, les personnes à la peau claire ne sont pas sujettes à ces complications cicatricielles. Les personnes ayant la peau foncée sont plus prédisposées à la formation de cicatrices hypertrophiques. Il ne s'agit toutefois pas d'une règle absolue.



16) Existe-t-il une correction pour les cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes ?



Plusieurs moyens cliniques et chirurgicaux nous permettent d'améliorer les cicatrices inesthétiques au bon moment.



Il ne faut cependant pas la confondre avec l'évolution naturelle de la période de guérison par médiation.



17) En cas de grossesse, le résultat restera-t-il ou sera-t-il endommagé ? Est-ce que je pourrai allaiter ?



Il y aura probablement un changement dans la forme des seins en augmentant leur volume. L'allaitement est conditionné par le type d'incision choisi. Si vous souhaitez allaiter, vous devez donc en informer votre médecin.



18) Quelle est la durée de vie d'un implant ?



Les implants mammaires n'ont pas une durée de vie définie.



S'il n'y a pas d'indication clinique ou radiologique, il n'est pas nécessaire de les modifier. De nombreuses marques prétendent que leurs implants sont "à vie" tant qu'il n'y a pas de traumatisme ou d'infection postopératoire.



19) Où l'implant est-il placé à l'intérieur du sein ?



L'implant peut être placé à la fois sous le tissu glandulaire et sous le muscle.



20) Comment déterminer la taille la plus indiquée pour mon implant ?



Pour choisir un implant mammaire donné, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Ces facteurs comprennent l'élasticité de la peau, le contour souhaité, la relation entre le sein et la poitrine, le volume et la projection du sein, et son biotype.



Un implant trop grand pour la quantité de peau et de tissu mammaire disponible peut conditionner le résultat de l'opération, le laissant visible ou palpable, altérant l'effet désiré et potentialisant les éventuelles complications chirurgicales.



Vous devez savoir que plus l'implant est grand, plus le sein est lourd et plus il y a possibilité de ptose mammaire (chute), outre l'apparition de vergetures.



21) Quels sont les types de prothèses mammaires existants ?



En ce qui concerne les différents types de prothèses, nous devons prendre en considération les aspects suivants :



- En ce qui concerne la surface : lisse ou rugueuse (ou texturée) ;



- Quant à la forme : profil bas, profil haut, profil super haut, conique, en goutte ou anatomique ;



- Quant au remplissage : avec du gel de silicone cohésif ou avec une solution saline.



22) Qu'est-ce que le rejet des prothèses mammaires (contracture capsulaire) ?



La contracture capsulaire est une réaction exagérée de la capsule fibreuse normale (qui se forme autour de l'implant mammaire), déterminant différents degrés de durcissement dans la région, à la palpation.



Cette rétraction peut ou non être associée à une gêne/douleur et à une déformation des seins. Peu de patients sont soumis à une contracture capsulaire. Si cela se produit, les prothèses devront peut-être être retirées, à travers les mêmes cicatrices, et le chirurgien et le patient devront envisager la commodité ou non de réintroduire d'autres types de prothèses, dans des plans anatomiques différents ou d'autres conduites qui conviennent le mieux au cas.



La contracture capsulaire reflète un comportement réactionnel atypique du corps des patients en raison de la présence de prothèses en silicone, et il n'incombe donc pas au chirurgien de prendre en charge les dépenses futures avec les réinterventions qui pourraient être nécessaires, découlant de cette situation.



Actuellement, le nombre de contrats capsulaires a considérablement diminué grâce au développement de nouvelles technologies dans la fabrication des prothèses mammaires.



23) Qu'est-ce que la cohésion ?



C'est la propriété que les molécules de gel de silicone doivent rester attachées, ne permettant pas au gel de se répandre si l'implant se brise.



24) Puis-je avoir une réaction allergique au silicone ?



Tout le monde peut être allergique à n'importe quelle substance existante, mais l'allergie au silicone est extrêmement rare.



25) Toute personne ayant des implants en silicone peut-elle passer des mammographies ?



Oui, de la même manière que pour les femmes sans implants, vous devez uniquement informer le radiologue pour obtenir les meilleures vues possibles du tissu mammaire (technique d'Ecklund).



26) Quel est le poids d'un implant ?



Le poids d'un implant est équivalent à son volume. Ainsi, un implant de 200 cc ou ml pèse normalement 200 grammes.



27) Les changements de poids ultérieurs peuvent-ils interférer dans le résultat de l'opération ?



Les variations de poids s'accompagnent généralement de modifications de la projection, du volume et de la position des seins.



On ne saurait trop insister sur le fait que ce type de chirurgie esthétique doit être pratiqué par un spécialiste, un chirurgien plastique et esthétique, reconnu, avec quelques années de pratique, membre de la Société de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et de l'Ordre des médecins du pays respectif, car, comme tout le monde le sait, il existe malheureusement aujourd'hui des médecins généralistes, des médecins "esthétiques", des spécialistes d'autres domaines tels que des gynécologues, des chirurgiens généraux, des otorhinolaryngologistes et d'autres qui s'aventurent dans le monde de la chirurgie plastique et esthétique.

https://www.gralon.net/annuaire/sante-et-beaute/medecine/page-web-augmentation-mammaire-paris-182192.htm

