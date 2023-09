Augmentation mammaire ? Choisir un chirurgien esthétique à Lausanne

Les avantages psychologiques d'une augmentation mammaire

De nombreuses patientes tirent des avantages psychologiques considérables de l'augmentation mammaire, mais il ne faut pas s'attendre à ce que votre nouvelle apparence élimine toutes vos insécurités ou vos problèmes émotionnels. Un Chirurgien plasticien doublement certifié, spécialiste chirurgie mammaire peut vous aider à évaluer les raisons qui vous poussent à subir l'intervention et le résultat que vous souhaitez obtenir, afin de déterminer si une augmentation mammaire est une mesure positive pour vous.



L'augmentation mammaire présente-t-elle des avantages psychologiques ?

Selon plusieurs études, l'augmentation mammaire peut avoir un impact significatif sur l'image qu'une femme a d'elle-même et sur sa qualité de vie. Dans une étude, plus de 90 % des patientes ayant subi une augmentation mammaire ont fait état d'une amélioration de leur estime de soi. En outre, avant l'opération, 86 % des femmes interrogées étaient gênées par l'apparence de leurs seins. Après l'augmentation mammaire, ce chiffre est tombé à 13 %. Dans une autre étude, 80 % des femmes ont fait état d'une amélioration de leur qualité de vie globale, y compris de leur bien-être psychosocial et sexuel.



L'augmentation mammaire améliore-t-elle l'image de soi ?

L'image de soi est l'idée que l'on se fait de soi-même, y compris l'idée que l'on se fait de son apparence. Lorsque vous aimez votre apparence, le monde vous semble meilleur. Lorsque vous êtes gênée par votre apparence, de nombreux aspects de votre vie peuvent en souffrir. Il y a beaucoup à dire sur l'importance d'apprendre à s'aimer telle que l'on est, et vous devriez vous efforcer de trouver cet amour de soi, que vous choisissiez ou non d'embellir votre poitrine.

Cependant, il y a aussi beaucoup à dire sur la nécessité d'agir pour changer sa vie. Si vous avez souffert psychologiquement à cause de la taille ou de la forme de vos seins, il n'est pas déraisonnable ou frivole de chercher une solution. Le fait est que certains changements physiques ne sont pas possibles sans l'aide d'un chirurgien plasticien, et la modification de l'apparence de vos seins entre dans cette catégorie. Une augmentation mammaire peut transformer votre silhouette, en réduisant ou en éliminant le problème à l'origine de votre gêne et en vous aidant à vous sentir plus sûre de vous.



Des attentes réalistes après une augmentation mammaire

Il peut être difficile de trouver le juste milieu entre le dégoût de soi et la responsabilisation. Vous pouvez être incitée à prendre certaines mesures en raison d'états émotionnels malavisés. Lors de la consultation, un chirurgien mammaire esthétique insiste sur le fait qu'une augmentation mammaire peut changer votre vie, mais qu'elle ne peut pas résoudre des problèmes psychologiques profonds ou réparer des relations. Il est important pour un chirurgien mammaire esthétique que vous subissiez l'intervention pour les bonnes raisons, pas pour quelqu'un d'autre, pas pour atteindre l'idée que quelqu'un d'autre se fait de la beauté, et pas parce que vous pensez que vous ne pouvez être heureuse que si vous avez une certaine apparence.

Il est impératif d'avoir des attentes réalistes en ce qui concerne les résultats physiques et psychologiques. Pour trouver la paix, la confiance en soi et l'acceptation de soi, il faut faire un travail intérieur parallèlement à l'augmentation mammaire. Si vous êtes aux prises avec des problèmes d'image corporelle, de dépression ou d'autres problèmes de santé mentale, envisagez de consulter un thérapeute ou un psychologue qualifié.