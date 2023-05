Augmentation mammaire Dual Plan

Lors de la consultation des patientes qui envisagent une augmentation mammaire, l'une des questions qui se posent est de savoir si l'implant doit être placé au-dessus ou au-dessous du muscle. Malheureusement, la chirurgie esthétique fait l'objet d'un énorme battage publicitaire

...en particulier les implants mammaires, et on entend souvent des patientes dire qu'elles ont entendu dire qu'il était préférable de placer l'implant au-dessus du muscle ou qu'il était plus naturel de le placer sous le muscle.



Il n'est pas possible de faire des commentaires aussi tranchés, car le fait est qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Vous devez peser le pour et le contre et tenir compte de votre type de corps et de votre physique, ainsi que de votre mode de vie et de vos loisirs, afin de prendre une décision équilibrée et éclairée sur ce qui pourrait vous convenir. Parfois, les patientes arrivent à une clinique partagés entre le choix d'avoir les implants au-dessus ou derrière le muscle et ils sont ravis lorsqu'ils entendent parler de la technique du double plan, mais il s'agit certainement d'un compromis entre les deux, avec tous les avantages des deux.



Si quelqu'un vous dit qu'une façon de faire est la meilleure ou qu'un type d'implant est le meilleur, alors qu'il existe de nombreuses autres options, on vous conseille de ne pas écouter ce conseil, car si l'une d'entre elles était la meilleure, il n'y aurait certainement pas besoin de toutes les autres. On comprend qu'il est parfois plus facile d'expliquer les choses en termes de ce que on peut recommander, mais on doit vraiment donner aux patients toutes les options disponibles pour leur permettre de prendre la décision qui leur convient.



D'une manière générale, les implants peuvent être posés soit sur le muscle, soit sous le muscle.

Les deux plans présentent des nuances, mais on ne pense pas que le patient moyen doive s'inquiéter outre mesure des spécificités. Lorsqu'ils sont posés sur le muscle, ils peuvent être dans un plan sous-glandulaire ou sous-fascial et sous le muscle, il peut s'agir d'un double plan de type I, II ou III. Lorsque on enseigne aux chirurgiens plasticiens, il n'est pas rare que les stagiaires se lèvent et ne connaissent pas les différences exactes entre les deux plans I, II et III, et on ne s'attend donc pas à ce que le patient moyen en sache beaucoup.



L'important est que tous les implants mammaires sous-musculaires soient à double plan

En termes de chirurgie mammaire esthétique, le terme "sous-musculaire" peut donc être utilisé de manière interchangeable avec la technique à double plan. Lorsque les implants sont placés sous le muscle, c'est le muscle pectoral qui est utilisé, mais il ne couvre que la partie interne supérieure de l'implant. La partie extérieure inférieure de l'implant n'est jamais recouverte que par le tissu mammaire et il y a donc toujours un double plan.

La technique du double plan et les différents types de double plan sont très utiles au chirurgien plasticien et les types I, II et III se réfèrent à l'importance de la dissection sous-glandulaire qui est effectuée.

Par exemple, une technique de type III consiste à faire un plan au-dessus du muscle grand pectoral et à libérer le sein du muscle.

Cela permet au sein de s'accrocher et de s'asseoir avec l'implant dans les cas où les patientes ont une chute ou un affaissement de la poitrine. Un double plan de type I ne comporte qu'une dissection limitée du tissu mammaire par rapport au muscle et correspond à ce que l'on appelle le plan sous-musculaire classique. Le double plan de type II se situe entre les deux. Par conséquent, on est désolé de dire que le double plan n'est pas un compromis entre le plan sous-musculaire et le plan sous-glandulaire, c'est simplement un plan sous-musculaire appelé d'un autre nom. On ne suggère pas un instant que la technique du double plan est un gadget de marketing, car c'est une technique très utile et très bien établie.

Cependant, on entend parfois dire qu'elle est en quelque sorte meilleure que la technique sous-musculaire parce qu'il s'agit d'un "double plan", ce qui sonne mieux. Hélas, il s'agit simplement d'une question de terminologie et il vous appartient de peser le pour et le contre du double plan ou de la poche sous-musculaire par rapport à la poche sous-fasciale ou sous-glandulaire.