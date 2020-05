Augmentation mammaire Lausanne, se lancer en sécurité

Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Cette technique est indiquée pour le traitement de l'hypoplasie mammaire, qui entraîne un développement insuffisant des seins chez la femme.



Cette hypoplasie mammaire peut être le résultat d'un développement mammaire modéré à la puberté, d'une perte de volume des seins après la grossesse, d'une perte de poids importante ou même d'une interruption hormonale.



Dans certains cas, les implants mammaires peuvent être complétés par un cycle de ptose mammaire pour parfaire le résultat.



Comment se passe l'intervention

La procédure consiste à placer des implants mammaires dans les seins de la patiente. Cette procédure est généralement pratiquée sous anesthésie rachidienne avec sédation assistée.



Nos chirurgiens plasticiens utilisent des implants mammaires pré-remplis de gel de silicone.



Lors des consultations préopératoires, vous discuterez avec votre chirurgien esthétique : La forme : prothèse ronde ou prothèse anatomique (en forme de poire) ;

Texture : lisse ou rugueuse ;

La taille de la prothèse ;

Le type d'incisions cutanées (cicatrices) : aréolaire (incision horizontale faite dans la partie inférieure de l'aréole), approche axillaire (incision axillaire), approche sous-mammaire (incision faite sous le sein au niveau de l'artère) ;

Le Post opératoire Pour minimiser le risque d'hématome, nos chirurgiens plasticiens installent des drains d'aspiration qui seront retirés en même temps que le pansement, le lendemain de l'opération, avant la libération. En plus du soutien-gorge de compression, un pansement plus léger sera appliqué. Il est fortement recommandé d'être accompagné.



Il est fréquent de voir des oedèmes (gonflements) et des ecchymoses (contusions) dans les seins à la suite de cette opération. La douleur, bien que modérée, peut être soulagée par de simples analgésiques.



Le pansement est résorbable, il y a plusieurs consultations post-opératoires avec nos chirurgiens plastiques dans leurs cliniques dans toute l'Italie.



La pose d'implants mammaires n'interfère pas avec le dépistage du cancer du sein par mammographie. Il est également recommandé d'effectuer une mammographie de référence post-opératoire.



Il est possible d'allaiter après l'insertion de l'implant mammaire.

Il est possible de reprendre une activité sportive 4 à 6 semaines après l'opération.

Le résultat final sera obtenu au bout de 6 mois.

Synthèse sur l'augmentation mammaire Avant l'opération :

Que faire avant une opération d'augmentation mammaire ?

- 1 ou 2 consultations avec notre chirurgien plasticien pour prendre des photos

- une consultation avec notre anesthésiste, une prise de sang, une mammographie, le cas échéant.

- choix avec notre chirurgien plasticien de la prothèse la plus adaptée : prothèses rondes ou anatomiques, prothèses lisses ou rugueuses, prothèses en silicone ou en sérum physiologique, ...



La chirurgie :

Comment se déroule une opération d'augmentation mammaire ?

- Anesthésie rachidienne avec sédation assistée.

- 1h à 1h30 d'intervention selon la technique utilisée (prothèse mammaire à double étage, prothèse rétro-musculaire, ...)

- une hospitalisation de nuit plus fréquente après la pose de la prothèse.

- en remettant une carte avec une référence aux implants mammaires.

